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4K Ultra HD LCD-skærm

278E1A/00

4.5

| (61) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Intet mindre end fantastisk

E-Line-skærmen på 27" har fantastisk grafik, et elegant design og er et stilfuldt element på dit arbejdsbord. Ultraskarp 4K UHD med bred synsvinkel leverer den samme ultimative klarhed og livagtige billeder fra enhver visning forfra.

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Intet mindre end fantastisk

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS LED-vidvinkelteknologi giver nøjagtige billeder og farver

IPS-skærme anvender avanceret teknologi, der giver dig ekstra brede betragtningsvinkler på 178/178 grader, så du kan se skærmen fra næsten enhver vinkel. I modsætning til almindelige TN-paneler opnår du med IPS-skærme bemærkelsesværdigt skarpe billeder med levende farver, så de ikke alene er perfekt til fotos, film og søgning på nettet, men også til professionelle applikationer, der stiller krav om nøjagtige farver og ensartet lysstyrke til enhver tid.

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

61

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Dato for brug 2020-03-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Dato for brug 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fordele

Great price

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2025-02-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Dato for brug 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Dato for brug 2025-09-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Dato for brug 2025-09-23

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, Adobe RGB-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.