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Gaming Monitor4K HDR-skærm med Ambiglow

279M1RV/00

3.1

| (9) Anmeldelser

1 pris

Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil

For ægte konsolspilentusiaster udgør Designed for Xbox-skærmen en ny æra inden for gaming. Nyd visuel klarhed og høj farvenøjagtighed med en UltraClear 4K Nano IPS-skærm. DisplayHDR 600 giver levende billedkvalitet.

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Optimeret ydeevne til næste generation af konsolspil

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designet til Xbox for den optimale spiloplevelse

Designet til Xbox for den optimale spiloplevelse

Slip din konsol-gaming fri. Vi har indgået et partnerskab med Xbox-teamet om at udvikle denne Designed for Xbox-skærm, der er godkendt til at levere den optimale visuelle ydeevne i Xbox Series X, når du tilslutter den.

AMD FreeSync™ Premium Pro; jævn HDR-gaming med lav latenstid

AMD FreeSync™ Premium Pro; jævn HDR-gaming med lav latenstid

Gaming bør ikke være et valg mellem hakkende gameplay eller ødelagte billeder. Denne skærm er certificeret med AMD FreeSync™ Premium Pro, som giver en variabel opdateringshastighed (VRR) og den ægte HDR-gamingoplevelse. Dette giver en kombination af problemfri gaming med optimal ydeevne og fremragende grafik med højt dynamikområde, samtidig med at der opretholdes en lav latenstid.

144Hz opdateringshastighed giver ultrajævne, strålende billeder

144Hz opdateringshastighed giver ultrajævne, strålende billeder

Du spiller intense konkurrencespil. Du kræver en skærm med forsinkelsesfrie, ultrajævne billeder. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 144 gange i sekundet, hvilket er 2.4x hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud, som om de springer fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem svære at ramme. Med en billedhastighed på 144Hz får du de afgørende manglende billeder på skærmen, som viser fjendens bevægelser ultrajævnt, så du nemt kan sigte på dem. Med ultralav inputforsinkelse og uden screen tearing er denne Philips-skærm din perfekte gamingpartner

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af TPV_AWARD-1679621

Anmeldelser

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3.1

ud af 5

9

Anmeldelser

2

26/03/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Top Monitor

Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2022-02-26

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow

Dato for brug 2022-02-26

16/04/2022

Italia

Italia

Bekræftet køber

4k 144kz nessun pensiero

Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz

Fordele

Hai tutto

Ulemper

gestione led non controllabile da software terzi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Dato for brug 2021-03-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow

Dato for brug 2021-03-16

05/08/2023

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastisk skærm

Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.

Fordele

Rigtig god Gaming oplevelse

Ulemper

der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Dato for brug 2023-04-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow

Dato for brug 2023-04-05

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

  6. NTSC-område baseret på CIE1976

  7. sRGB-område baseret på CIE1931

  8. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  9. Understøttet NVIDIA® G-SYNC®-grænseflade: DisplayPort

  10. Sørg for at opdatere NVIDIA® G-SYNC®-driveren til den nyeste version. Se flere oplysninger på NVIDIA's hjemmeside: https://www.nvidia.com/

  11. Sørg for, at dit grafikkort understøtter NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  13. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.