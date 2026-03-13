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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4-skærm

27B1U7903/00

2.8

| (6) Anmeldelser

1 pris

Ganske enkelt genialt

Philips Thunderbolt 4-skærm leverer en sikker og pålidelig dockingløsning med ét kabel. Mini LED-baggrundsbelyst og DisplayHDR™ 1400-certificeret display giver enestående billedkvalitet og farvenøjagtighed til farvekritiske brugere.

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Mini LED med Thunderbolt-docking

Ganske enkelt genialt

  • Brilliance 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Lynhurtig tilslutning til data, video og Ethernet

Lynhurtig tilslutning til data, video og Ethernet

Denne Philips-dockingskærm er udstyret med Thunderbolt™ 4-tilslutning. Sammenlignet med almindelige USB-C-skærme giver Thunderbolt™ 4-teknologien lynhurtig dataoverførsel på 40 Gbps, understøtter video i høj opløsning, tilbyder multi-stream-transport til daisy-chaining, har op til 90 W strømforsyning til eksterne enheder og kan give en stabil 1 Gbit/s Ethernet-forbindelse.

Enkel og effektiv serieforbindelse til opsætning af flere skærme

Enkel og effektiv serieforbindelse til opsætning af flere skærme

Serieforbindelse giver dig mulighed for at køre flere skærme og enheder fra en enkelt Thunderbolt-port på din bærbare computer. Fra Thunderbolt-porten på din bærbare pc til denne skærm og derefter kan du fra den anden Thunderbolt-port på denne skærm oprette forbindelse til en anden 4K-skærm.

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

UltraClear 4K UHD-opløsning (3840 x 2160), der giver præcision

Disse nyeste Philips-skærme anvender højtydende paneler til at levere 4K UHD-billeder (3840 x 2160) i ultraklar opløsning. Uanset om du er en krævende fagmand, der ønsker yderst detaljerede billeder til CAD-løsninger og bruger 3D-grafikprogrammer, eller er en økonomisk troldmand, der arbejder med en masse regneark, så vil Philips-skærme gøre dine billeder og grafik levende.

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Priser

  • Billede af TPV_AWARD-7185171

Anmeldelser

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2.8

ud af 5

6

Anmeldelser

3
2

13/03/2026

Suisse

Suisse

Absolut zufrieden

Ich habe die Monitore vor etwa drei Monaten bei BRACK gekauft und bin wirklich begeistert. Die Einrichtung war sehr einfach und sie funktionieren perfekt sowohl mit meinem MacBook Pro als auch mit dem Windows-Laptop meiner Frau (HP EliteBook X Flip G1i). Die Bildqualität ist hervorragend, alles läuft stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz. Für Arbeit und Produktivität sind sie ideal. Ich würde sie jederzeit wieder kaufen und kann sie klar weiterempfehlen.

Fordele

Sehr gute Bildqualität Einfache Installation und sofort einsatzbereit Funktioniert problemlos mit MacBook Pro und Windows-Laptop (HP EliteBook X Flip G1i) Stabil und zuverlässig im täglichen Einsatz Ideal für Arbeit und Produktivität

Ulemper

bis jetzt alles tip top

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Dato for brug 2025-11-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Dato for brug 2025-11-13

26/03/2024

Suisse

Suisse

Gute Alternative zu Apple

Gutes Bild, drehbar. Für den der es braucht. Recht hell. Funktioniert gut mit einem MacBook Pro.

Fordele

Bildqualität und Thunderbolt

Ulemper

Kabelführung hätte schöner gelöst werden können. So baumeln die Kabel auch wieder rum.

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Dato for brug 2023-09-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini-LED Thunderbolt ™ 4 Monitor

Dato for brug 2023-09-26

14/06/2024

España

España

Bekræftet køber

Muy buena calidad de imagen

El monitor Philips 4K Thunderbolt 4 27B1U7903/00 destaca por su calidad de imagen y su robustez. La resolución 4K combinada con la tecnología MiniLED y el hecho de soportar el 99% del espectro Adobe RGB, hace que el monitor ofrezca una calidad visual impresionante, con colores vivos y detalles nítidos. Este monitor es una excelente elección para cualquier tarea que requiera alta calidad de imagen, ya sea edición de fotos y videos, diseño gráfico o entretenimiento. En términos de conectividad, he encontrado que el monitor funciona estupendamente con un ordenador Windows. La configuración es sencilla y el rendimiento es sólido, sin problemas notables. Sin embargo, he tenido algunos inconvenientes al usarlo con mi Mac. Aunque la calidad de imagen sigue siendo excelente, no he logrado controlar el brillo desde el sistema operativo sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo cual puede ser incómodo. Además, no he podido hacer funcionar los altavoces integrados con mi Mac. En cambio, en Windows, los altavoces sí funcionan, aunque la calidad del audio es mejorable. A pesar de estos problemas, creo que el monitor Philips 27B1U7903/00 vale mucho la pena por la calidad de imagen y la robustez de su soporte metálico, que proporciona una estabilidad y sensación de calidad destacables. En resumen, aunque los usuarios de Mac pueden encontrar algunas limitaciones, sigue siendo una opción excelente para quienes priorizan la calidad visual y la solidez del diseño.

Fordele

Calidad de imagen

Ulemper

Altavoces

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Dato for brug 2023-05-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Dato for brug 2023-05-14

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Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Svartidsværdi lig med SmartResponse

  3. DCI-P3-dækning baseret på CIE1976

  4. NTSC-område baseret på CIE1976

  5. sRGB-område baseret på CIE1931

  6. Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

  7. Rec 709-dækning baseret på CIE1976

  8. Rec 2020-dækning baseret på CIE1976

  9. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  10. Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og videokvalitet.

  11. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  12. Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1G.

  13. Under SDR (Standard Dynamic Range) kan temperaturområdet under drift nå 40 °C.

  14. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.