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MonitorUSB-C-skærm

27E1N3300A/00

2.3

| (3) Anmeldelser

Gør dine forbindelser mere enkle med USB-C

Denne Philips USB-C-multifunktions-skærm kan sættes op uden kabelrod. Med et enkelt kabel kan du se video i høj opløsning, overføre data og oplade din bærbare computer. En ægte hub til medarbejdere på farten.

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Gør dine forbindelser mere enkle med USB-C

  • 3000 Series

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Tilslut den bærbare pc vha. ét USB-C-kabel

Denne Philips-skærm har et USB type-C stik med strømforsyning. Med intelligent og fleksibel strømstyring kan du oplade din kompatible enhed direkte. Det slanke og vendbare USB-C understøtter tilslutning med ét kabel. Du kan se video i høj opløsning og overføre data med høj hastighed, mens du tænder for og genoplader din bærbare enhed på samme tid.

Ubesværet og problemfrit gameplay med AMD FreeSync™-teknologi

Ubesværet og problemfrit gameplay med AMD FreeSync™-teknologi

Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Med den nye Philips-skærm behøver det heller ikke at være sådan. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med AMD FreeSync™-teknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.

Hurtig responstid på 1ms (MPRT) giver skarpe billeder og flydende gameplay

Hurtig responstid på 1ms (MPRT) giver skarpe billeder og flydende gameplay

MPRT (responstid for levende billeder) er en mere intuitiv måde at beskrive responstiden på, da den direkte angiver varigheden fra slørede billeder til rene og skarpe billeder. Philips-gamingskærmen med 1 ms MPRT eliminerer effektivt udtværing og bevægelsessløring og leverer skarpere og mere præcise billeder, der forbedrer spiloplevelsen. Det bedste valg til spændende spil, der kræver hurtige reaktioner.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.3

ud af 5

3

Anmeldelser

5
3

05/02/2023

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Goed product; eenvoudig te installeren

Voor de computergebruiker die niet hoeft te gamen, is dit gewoon een goed werkende monitor. Installatie en gebruik zijn goed.

Fordele

Duidelijk en helder beeld

Ulemper

Van het gemak van slechts één verbindingskabel naar PC kan geen gebruik worden gemaakt bij oudere PC's.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Dato for brug 2023-01-05

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Dato for brug 2023-01-05

28/01/2023

Nederland

Nederland

specification mismatch

On the website, it says USB-C maximum power delivery Up to 65W, but according to the monitor's setting it's actually 45W tops. therefore it won't be able to charge the laptop.

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Dato for brug 2022-12-28

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 24E1N3300A USB-C-monitor

Dato for brug 2022-12-28

13/12/2022

Suisse

Suisse

USB Hub keine Funktion

Wahrscheinlich ist es nicht gewollt, dass man die USB Downstreams nutzt, wird ja auch nicht so richtig mit geworben. Zwar soll man angeblich Tastatur und Maus gemäss Anleitung anschliessen können, jedoch funktioniert keine einzige.

Ulemper

der telefonische Service ist unter aller Kanone, keinerlei Hilfe, frech werden sie auch noch

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Dato for brug 2022-11-13

Denne anmeldelse blev foretaget for Monitor 27E1N3300A USB-C-Monitor

Dato for brug 2022-11-13

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. "IPS"-ordmærket/-varemærket og relaterede patenter på teknologier tilhører deres respektive ejere.

  2. Den maksimale opløsning fungerer kun til HDMI-input.

  3. For at få den bedste udgangsydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan opnå den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.

  4. Svartidsværdi svarende til SmartResponse

  5. MPRT justerer lysstyrken for at reducere slør, så lysstyrken kan ikke justeres, mens MPRT er slået til. For at reducere slørede bevægelser vil LED-baggrundsbelysningen udsende lysimpulser synkront med skærmopdateringen, hvilket kan medføre mærkbar ændring af lysstyrken.

  6. MPRT er en spiloptimeret tilstand. Hvis MPRT aktiveres, kan det medføre tydelig flimren på skærmen. Det anbefales at deaktivere tilstanden, når du ikke bruger spilfunktionen.

  7. NTSC-område baseret på CIE1976

  8. sRGB-område baseret på CIE1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

  10. For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

  11. Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

  12. Skærmen kan se anderledes ud end på funktionsbillederne.