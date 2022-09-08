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27M2N3500NF/00
Udvid din gaminghorisont
Denne 27-tommer IPS Evnia-skærm giver skarp grafik til gaming. Med en opdateringshastighed på 170Hz og 0.5ms Smart MBR kan du forvente tydelig grafik og en alsidig gamingoplevelse i høj kvalitet.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Du spiller intense, konkurrenceprægede spil. Du kræver en skærm med forsinkelsesfri, ultrajævn billedgengivelse. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 170 gange i sekundet, hvilket er væsentligt hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud, som om de springer fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem svære at ramme. Med en billedhastighed på 170Hz får du vist de afgørende manglende billeder på skærmen, så fjendens bevægelser gengives ultrajævnt, og du nemt kan sigte efter dem. Med ultralav inputforsinkelse og uden screen tearing er denne Philips-skærm din perfekte gamingpartner
Inputforsinkelse er den tid, der går, fra du udfører en handling med tilsluttede enheder, til du ser resultatet på skærmen. Lav inputforsinkelse reducerer tidsforsinkelsen, fra du indtaster en kommando på dine enheder, til den vises på skærmen, og forbedrer oplevelsen markant i videospil, der kræver hurtige reaktioner. Dette er særligt vigtigt for dem, der spiller tempofyldte konkurrencespil.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
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Anmeldelser
For at opnå den bedste ydeevne skal du altid sikre dig, at dit grafikkort kan levere den maksimale opløsning og opdateringshastighed for denne Philips-skærm.
Responstidsværdi svarende til SmartResponse
Adobe RGB- og DCI-P3-dækning baseret på CIE1976, sRGB-område baseret på CIE1931, NTSC-område baseret på CIE1976.
Smart MBR justerer lysstyrken for at reducere sløring, så lysstyrken kan ikke justeres, mens Smart MBR er slået til. For at reducere bevægelsessløring blinker LED-baggrundsbelysningen synkront med skærmens opdatering, hvilket kan medføre en mærkbar ændring i lysstyrken
Smart MBR er en gamingoptimeret tilstand. Aktivering af Smart MBR kan medføre mærkbar skærmflimren. Det anbefales at slå funktionen fra, når du ikke bruger gamingfunktionen
Denne skærm har fokus på bæredygtighed: Skærmens kabinet består af 85% genanvendt plast fra forbrugeraffald.
De produkter og det tilbehør, der er angivet i denne brochure, kan variere afhængigt af land og område.
Skærmen kan se anderledes ud end på produktbillederne.