170Hz-opdateringshastighed giver ultrajævne og strålende billeder

Du spiller intense, konkurrenceprægede spil. Du kræver en skærm med forsinkelsesfri, ultrajævn billedgengivelse. Denne Philips-skærm gentegner skærmbilledet op til 170 gange i sekundet, hvilket er væsentligt hurtigere end en standardskærm. En lavere billedhastighed kan få fjender til at se ud, som om de springer fra sted til sted på skærmen, hvilket gør dem svære at ramme. Med en billedhastighed på 170Hz får du vist de afgørende manglende billeder på skærmen, så fjendens bevægelser gengives ultrajævnt, og du nemt kan sigte efter dem. Med ultralav inputforsinkelse og uden screen tearing er denne Philips-skærm din perfekte gamingpartner