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Simpelthen medrivende
Den 32" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Krystalklar QHD med Ultra Wide-Color og AMD FreeSync-teknologi vækker billederne til live!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diag.)
2560 x 1440 (QHD)
Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.
Skærmen har en elegant løsning til kabelhåndtering, hvilket giver et mere ryddeligt arbejdsområde. Intet behov for at samle kabler med ekstra bindere. En lang åbning giver skjult opbevaring af kabler. Den skjuler kabler og ser fantastisk ud i de fleste miljøer, især til små rum eller et skrivebord, der vender mod en væg eller et vindue. Dette design fjerner rodede kabler og giver et mere organiseret skrivebord.
På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilker gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.
4.5
ud af 5
61
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Barbosu
15/03/2022
Sverige
Great
Amazing monitor in this price range, fully recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm
Date of Use 2020-03-15
SøLy
21/02/2026
United Kingdom
Great monitor
I bought one monitor, and after using it, I bought another.
Fordele
Great price
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color
Date of Use 2025-02-21
Davo92
23/10/2025
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent monitors
Got these to replace old monitors, look great and great quality
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display
Date of Use 2025-09-23
Radius for displaykrumningens bue i mm
Den maksimale opløsning opnås med enten HDMI-indgang eller DP-indgang.
Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse
NTSC-område baseret på CIE1976
sRGB-område baseret på CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. AMD, AMS Arrow-logoet, AMD FreeSync™ og kombinationer heraf er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Andre produktnavne i denne publikation er kun til orientering og kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.