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  • Simpelthen medrivende
  • Simpelthen medrivende

Buet LCD-skærm med farver i ultrabredde

328E1CA/00

4.5

| (61) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Simpelthen medrivende

Den 32" buede E-line-skærm giver en virkelig medrivende oplevelse i et elegant design. Ultraklar 4K UHD med Ultra Wide-Color og Adaptive-Sync vækker billederne til live!

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Simpelthen medrivende

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler

Philips VA LED-skærm bruger en avanceret vertikal multidomæne-tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold og ekstra levende og klare billeder. Standardkontoropgaver klares nemt, og den er især meget velegnet til fotos, internetsurfing, film, spil og krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billede.

SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Indbyggede stereohøjttalere til multimedier

Et par stereohøjttalere i høj kvalitet indbygget i en skærm. De kan være fremadrettede eller usynlige nedadrettede, opadrettede, bagudrettede osv. afhængigt af model og design.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

61

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

15/03/2022

Sverige

Sverige

Great

Amazing monitor in this price range, fully recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 278E1A 4K Ultra HD LED-skärm

Date of Use 2020-03-15

21/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great monitor

I bought one monitor, and after using it, I bought another.

Fordele

Great price

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 328E1CA Curved LCD monitor with Ultra Wide-Color

Date of Use 2025-02-21

23/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent monitors

Got these to replace old monitors, look great and great quality

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 322E1C Full HD Curved LCD display

Date of Use 2025-09-23

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Radius for displaykrumningens bue i mm

  2. Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

  3. NTSC-område baseret på CIE1976

  4. sRGB-område baseret på CIE1931

  5. Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.