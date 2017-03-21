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Udgået

6000 seriesFHD ultratyndt TV på Android™-platform

32PFS6401/12

3.4

| (98) Anmeldelser

Ultratyndt FHD LED-TV med Android TV

Eksklusivt og kompakt design. Philips 6400-serien har en skærm på 32” i Full HD-billedkvalitet. Har alle de funktioner, du forventer i større modeller, og du får glæde af de bedste smarte TV-funktioner som Android TV, Google Cast og Spotify.

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TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med 2-sidet Ambilight

Ultratyndt FHD LED-TV med Android TV

  • 80 cm (32")

  • Full HD LED-TV

  • Dual Core, 8 GB, som kan udvides

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Cloud Gaming: Spil til alle aldre og i høj kvalitet

Cloud Gaming tilbyder et omfattende onlinekatalog af spil i høj kvalitet til alle aldre, enhver smag og ethvert spilniveau. Vælg blot et spil, og spil det på dit TV!

Fuld HD LED-TV – fremragende LED-billeder med utrolig kontrast

Billedkvalitet betyder noget. Normale HDTV'er leverer kvalitet, men du forventer mere. Forestil dig klare detaljer parret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farver, så du får et livagtigt billede.

Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

Du har skabt et hjem, der er mere end blot et hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt og indbydende? Philips' unikke Ambilight-teknologi gør skærmen meget bredere – og din TV-oplevelse mere overvældende – ved at projicere et ekstra bredt skær fra to sider af TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, vitalitet og spænding springer ud af skærmen og ind i din dagligstue, så du får en TV-oplevelse ud over det sædvanlige.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

98

Anmeldelser

21/03/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Utmerket kvalitet

Savner bryter for å slå TV'en helt av. Har problem med å koble mobil harddisk som arkiv. Har kjørt setup på harddisken, men ikke koblet den opp på TV'en igjen, siden TV'en står på hytten. Spent på om det fungerer da.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 Svært slank Full HD-TV drevet av Android™

29/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Superb

Philips as per usual develop yet another wonderful tv. I now have 5 from this size up to 65 inches

Fordele

Ambilight and value for money

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Dato for brug 2020-05-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra-Slim TV powered by Android™

Dato for brug 2020-05-29

05/07/2018

Deutschland

Deutschland

ich bin überzeugt von Pfilips

ich bin mit Philips sehr zufrieden darum habe ich auch andere Geräte. ganz besonders finde ich die aussen Beleuchtung und ist sehr Bedienungs Freundlich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 32PFS6401 Ultraflacher Full-HD-Fernseher powered by Android™

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

  3. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  4. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  5. Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.

  6. Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

  7. Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

  8. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

  9. Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)