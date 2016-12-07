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Udgået

X-tremeVisionlyskilde til forlygter

12972XV+S2

2.8

| (13) Anmeldelser

Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

Philips X-tremeVision er nogle af de klareste autolyskilder, du kan købe. Med op til 130 % højere lysstyrke og en længere lyskeglelængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolyskilder. Så du kan se længere, reagere hurtigere og køre mere sikkert.

Se alle fordele

Op til 130 % kraftigere lys

Nye ekstremer inden for ydeevne er nået

  • Lyskildetype: H7

  • Pakke med 2 stk.

  • 12 V, 55 W

  • Mere lys

Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Det klare, hvide lys (3.500 K) er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating™-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolyskilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision er optimeret til en lang og pålidelig levetid, så du altid kan se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Enestående lysstrålekvalitet og ydeevne

Med en kombination af bedre udsyn og højere farvetemperatur er Philips X-tremeVision en af de bedst ydende lyskilder inden for halogenlyskildesegmentet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

13

Anmeldelser

07/12/2016

Sverige

Sverige

Ljuspunkt i tillvaron

Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

23/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB

These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

22/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Happy with the product

I bought this bulb as a replacement and no problems.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

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