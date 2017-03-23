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Udgået

4000 seriesUltratyndt Full HD LED-TV

40PFT4101/12

3.8

| (12) Anmeldelser

Tyndt Full HD LED-TV

Philips 4100-seriens stilfulde design med Digital Crystal Clear vil gøre sig godt i dit hjem. Nyd billedkvaliteten i Full HD med Perfect Motion Rate og krystalklar lyd, som giver en legende let og fantastisk underholdende oplevelse.

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Med Digital Crystal Clear

Tyndt Full HD LED-TV

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/T2/C

Ultratynde linjer giver en raffineret profil

Ultratynde linjer giver en raffineret profil

Slank. Banebrydende. Raffineret. Præcis. Den ultratynde Philips-silhuet. At noget så tyndt kan skabe så megen interesse, bør ikke være overraskende, når man ser, hvor megen elegance det giver din indretning.

USB til multimedieafspilning

USB til multimedieafspilning

Del de sjove oplevelser. Tilslut en USB-hukommelsesnøgle, et digitalkamera, en MP3-afspiller eller en anden multimedieenhed til USB-porten på TV'et for at få glæde af fotos, videoer og musik med den brugervenlige indholdssøgning på skærmen.

Ultratynde standere i sort

Mørk, mystisk og utroligt stærk. Philips sorte knivstandere tager dit TV til et nyt niveau. Holdbar konstruktion i et ultratyndt design udstråler elegance og stil fra dit nye TV. Og med den kraftfulde udstråling er det et under, hvordan noget så småt kan gøre så meget.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

12

Anmeldelser

2

23/03/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra köp,kan verkligen rekommenderas.

En mycket bra produkt som är lättanvänd och ger en bra bild om du har tillgång till HD-sändningar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 32PFT4101 Ultratunn LED-TV med Full HD

07/01/2018

Suomi

Suomi

Tässä tuotteessa kaikki perusjutut hyvällä hinta laatusuhteella

Esim. nopeakäyttöinen/ helppo ohjelmaopas ei turhia nettiominaisuuksia mutta liitännät tietokoneelle,siis HDMI, mahdollistavat kunnollisen netinkäytön, ilman onnettoman hitaita tv: n omia tietokone toimintoja joita kalliimmissa malleissa löytyy mutta joilla ei kuitenkaan oikeastaan voi mitään tehdä eli tarkoitan lähinnä niiden hitautta verrattuna esim kunnon pelikoneeseen .Todella hyvä ja helppokäyttöinen kaukosäädin joka ei temppuile vaan aina kun käsket se tekee sen.Kestävyydestä en vielä osaa sanoa olen omistanut vasta puolitoista vuotta tähän asti hyvin toiminut: Ominaisuudet näyttönä kannatta tarkistaa teknisestä infosta mutta omaan käyttööni riittävä muttei varmaankaan kalliiimpien mallien tasolla

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 48PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

25/08/2017

Suomi

Suomi

Hyvät toiminnot

Kuva hyvä, toimii hyvin. Kevyt ja tyylikäs ulkonäkö.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series 40PFT4101 Full HD erittäin ohut LED-TV

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  3. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  4. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.