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Xenon X-tremeVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

42402XV2C1

3.8

| (296) Anmeldelser

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

Med en kraftig stråle, der tager lysudledning til grænsen, er X-tremeVision gen2 er den seneste udvikling inden for xenon-teknologi. Denne enestående lyseffekt flytter dine grænser under kørsel, så du får en mere sikker og behagelig køretur.

Se alle fordele

Se enhver ujævnhed, kurve og forhindring på vejen

Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys

  • Pæretype: D4S

  • 42 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Bedre sigtbarhed giver sikrere og mere komfortabel kørsel

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.

Innovativ Xenon HID-teknologi udviklet af Philips

Innovativ Xenon HID-teknologi udviklet af Philips

Xenon HID (High Intensity Discharge) lyskilder med højintensive udladninger giver dobbelt så meget lys og en sikrere kørsel under alle forhold. Undersøgelser viser, at xenonautolyskilder hjælper bilister til at kunne koncentrere sig om vejen og opdage forhindringer og vejskilte meget hurtigere end med traditionelle lyskilder. Findes der bedre måder at overvinde mørket på end med et intenst hvidt lys, der kan sammenlignes med dagslys?

Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-godkendelsen

Philips' autoprodukter og -tjenester anses for klassens bedste på markedet for originalt produceret udstyr (OEM) og markedet for reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af produkter af høj kvalitet og testet i overensstemmelse med de højeste standarder, er designet til at maksimere sikkerheden og komforten for vores kunders køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er grundigt testet, kontrolleret og certificeret (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) til at kunne overholde de strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet, du kan stole på.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

296

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordele

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-08-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Dato for brug 2025-03-26

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