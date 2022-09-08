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Xenon WhiteVision gen2Xenon-forlygtepære til biler

42403WHV2C1

Rent og klart hvidt lys besejrer mørket

Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder giver din bil et intenst hvidt look og udsender kraftigere, mere ensartet hvidt lys på vejen. Det perfekte valg til xenonforlygter, der matcher LED-lyskilder.

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Intenst, hvidere lys forbedrer førerens koncentration

Rent og klart hvidt lys besejrer mørket

  • Pæretype: D3S

  • 42 V, 35 W

  • Antal pærer: 1

Ultimativ hvid effekt, der passer til andre LED'er på din bil

Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder er det perfekte valg til bilister, der ønsker et skarpt, hvidt look til deres forlygter - svarende til LED'er. Med samme farvetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision gen2 den ultimative opgradering til dine xenonforlygter.

Skarp, ren hvid stråle, der skærer sig igennem mørket

Med en farvetemperatur på op til 5000 Kelvin oplyser lyskilderne fra Philips Xenon WhiteVision vejen forude med en skarp, ren hvid lyskegle, der skærer sig igennem mørket. I stedet for at skulle anstrenge dig for at se vejen forude kan du nu nyde en sikrere og mere spændende kørsel. Med lyskilder fra Philips er kørsel om natten ikke længere en begrænsning for dig.

Større kontrast for større synlighed og sikrere kørsel

Det er af afgørende betydning hurtigt at kunne opdage og identificere vejafmærkninger og skilte ved kørsel i mørke. Med Xenon WhiteVision lyskilderne opnår du et skarpt, ensartet hvidt lys. Kombineret med en høj farvetemperatur giver lyskilderne en stærkere kontrast og bedre refleksioner fra objekter og skilte. Du vil samtidig opnå større nydelse af en mere behagelig og sikrere køreoplevelse. Det er et faktum, at mange trafikulykker på vejene skyldes overtrætte bilister, der mister koncentrationen. Dette hvidere lys hjælper dig til at kunne bevare koncentrationen og være opmærksom ved kørsel om natten.

Tekniske specifikationer

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