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Føl dig tryg og kør sikkert med mere klart lys
Med en kraftig stråle, der tager lysudledning til grænsen, er X-tremeVision gen2 er den seneste udvikling inden for xenon-teknologi. Denne enestående lyseffekt flytter dine grænser under kørsel, så du får en mere sikker og behagelig køretur.
Pæretype: D3S
42 V, 35 W
Antal pærer: 1
Xenon X-tremeVision gen2-pærer er udviklet med Philips Xenon-teknologi, der giver optimal lyseffekt. Med en længere lyskegle og op til 150 % bedre sigtbarhed¹ hjælper X-tremeVision gen2-pærerne dig med at opdage forhindringer tidligere, så du kan reagere i tide. Med en endnu bedre perifer sigtbarhed vil du være mere opmærksom på eventuelle farer fra siden af vejen, f.eks. fodgængere eller vejkryds forude. Ved at oplyse alle bump, sving og farer på vejen forude tydeligt tilfredsstiller disse pærer selv de mest krævende bilister og de mest krævende kørselsforhold.
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen. Ved blot at forbedre lyskvaliteten kan du medvirke til at forebygge ulykker. Xenon X-tremeVision gen2 forbedrer sigtbarheden, så du er i stand til at registrere forhindringer og færdselsskilte tidligere og dermed forbedre din reaktionstid. Lyskildens spektrale sammensætning er tilpasset øjets naturlige farvefølsomhed. Med en farvetemperatur på 4800 K udsender denne forlygte et lys, der er skånsom mod øjnene og gør nattens køreoplevelse sikrere og mere behagelig.
Det er ikke nok blot at have kraftige lyskilder. Optisk præcision har også en betydning. Xenon X-tremeVision gen2 lyskilderne har den mest præcise kurvebøjningsteknologi justeret ved 150-350 µm. Det betyder, at de oplyser vejen netop de steder, hvor du har brug for det, uden at blænde modkørende bilister.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
MOLLIOLLI
04/01/2018
Suomi
Valoa pimeyteen..
Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo