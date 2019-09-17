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Udgået

7300 seriesUltratyndt 4K UHD LED Android TV

43PUS7303/12

3.9

| (311) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

Fordyb dig i de programmer, film og spil, du elsker, via et 4K UHD-TV, der får indhold fra alle kilder til at se fantastisk ud. Med Android TV, en trådløs forbindelse og Ambilight streamer du ikke bare dine favoritter. Du bliver opslugt af dem.

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TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med 3-sidet Ambilight

Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

  • 108 cm (43") Ambilight TV

  • 1600 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Quad Core-processor og Android. Slip dit indhold løs.

Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.

4K Ultra HD. Billeder så skarpe, at du føler, at du er der.

4K Ultra HD. Billeder så skarpe, at du føler, at du er der.

Med fire gange så høj opløsning som almindelig Full HD får Ultra HD skærmen til at funkle med mere end 8 millioner pixels og vores unikke Ultra Resolution Upscaling-teknologi. Oplev forbedrede billeder uafhængigt af det originale indhold, og nyd et skarpere billede med en uovertruffen dybde, kontrast, Natural Motion og levende detaljer.

Slank kantramme og mat metalstander.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

311

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

17/09/2019

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Har godt billede

har baggrunds belysning som følger billedet, begge sider og top.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7303 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

Dato for brug 2019-08-17

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 65PUS7303 Ultratyndt 4K UHD LED Android TV

Dato for brug 2019-08-17

09/11/2018

Norge

Norge

Behagelig å se på

Veldig lett og stille inn både lyd å bilde, bakgrunns lyset gjør at det er meget behagelig å se på filmer og serier. Det at skjermen er matt gjør at gjenskinn ikke er noe problem. liker også at fjernkontrollen har eget tastatur som gjør det lett å skrive inn passord og andre ting på en enkel måte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV with Ambilight 3-sided

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 55PUS7303 4K UHD Android TV with Ambilight 3-sided

30/05/2018

Sverige

Sverige

En mycket bra produkt.

Vi är mycket nöjda med bildskärpa och ljud,lätt att använda.Kan varmt rekommendera denna produkt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series 50PUS7303 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

  3. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  4. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  5. Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

  7. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

  8. Vær opmærksom på, at dine Amazon-apps muligvis ikke er tilgængelige i dit land. (Amazon-apps fungerer i øjeblikket kun i Storbritannien, Tyskland og Østrig)

  9. Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

  10. Indbygget Google Assistant fås som en softwareopdatering til Android-fjernsyn i 2018-produktprogrammet.

  11. Funktionaliteten afhænger af Chromecasts indbyggede apps og smart-enheder. Du kan få flere oplysninger ved at se produktsiderne for indbygget Chromecast.