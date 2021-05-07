Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
Support
49PUS6551/12
Udgået
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvordan sluttes en mus og et tastatur til fjernsynet
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Sådan deaktiveres Lydbeskrivelse
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad hvis man ikke har adgang til SmartTV? (2k16)
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Geninstallation af kanaler på et Philips TV [DVB-T/C]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB?
Hvad hvis en fejl på Philips-fjernsynet indikerer, at en Android-app/Google Play-butik ikke længere virker?
Hvorfor virker visse SmartTV-apps ikke længere efter opgradering af TV-softwaren?
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvordan får man lyd til et eksternt lydsystem eller højttalere?
Hvordan optages et program på en harddisk?
Kontrollér garantibetingelserne, og start udskiftning eller reparation af dit produkt