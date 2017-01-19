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Udgået
65PUS6521/12
Tyndt 4K LED-TV med Android TV
Utrolig størrelse, utrolig ydelse. Med Philips 6520-serien kan du se hele 65" i krystalklar 4K Ultra HD-opløsning. Et kraftcenter spækket med funktioner, som står på en elegant buestander, og som er nem at bruge.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan udvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD-TV har fire gange så høj opløsning som et almindeligt Full HD-TV. Med mere end 8 millioner pixel og vores unikke Ultra Resolution-opskaleringsteknologi opnår du den bedst mulige billedkvalitet. Jo bedre kvalitet af det oprindelige indhold, jo bedre billeder og opløsning vil du kunne opleve. Nyd forbedret skarphed, større dybdefornemmelse, uovertruffen kontrast, jævne, naturlige bevægelser og fejlfrie detaljer.
Den nye integrerede HEVC-standard (H.265) giver dig mulighed for at nyde høj billedkvalitet ved udsendelse i 4K-opløsning.
Philips Quad Core-processoren samarbejder med Android-platformen og leverer en spændende spiloplevelse. Med Android på TV'et kan du navigere rundt, starte apps og afspille videoer på en måde, der er superhurtig, superintuitiv og supersjov.
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3.7
ud af 5
52
Anmeldelser
Benthugo
19/01/2017
Norge
Bekræftet køber
Godt produkt, fungerer utmnerket
Synes innfesting til bein er for langt ut til siden+ at de er skjeve slik at tv'n ligger bakover. Det burde også vert flere alternativ til bein.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Basse
08/08/2017
Sverige
Bekræftet køber
Bara jättenöjd
Helt perfekt tv. Supersmart med inbyggd Android. Funkar kanon allting.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Midnitewolf
16/11/2017
United Kingdom
A truly amazing tv!
I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.