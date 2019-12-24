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85415WHV2S1
Rent og klart hvidt lys besejrer mørket
Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder giver din bil et intenst hvidt look og udsender kraftigere, mere ensartet hvidt lys på vejen. Det perfekte valg til xenonforlygter, der matcher LED-lyskilder.
Pæretype: D1S
85 V, 35 W
Antal pærer: 1
Philips Xenon WhiteVision gen2-lyskilder er det perfekte valg til bilister, der ønsker et skarpt, hvidt look til deres forlygter - svarende til LED'er. Med samme farvetemperatur som LED-lys er Xenon WhiteVision gen2 den ultimative opgradering til dine xenonforlygter.
Med en farvetemperatur på op til 5000 Kelvin oplyser lyskilderne fra Philips Xenon WhiteVision vejen forude med en skarp, ren hvid lyskegle, der skærer sig igennem mørket. I stedet for at skulle anstrenge dig for at se vejen forude kan du nu nyde en sikrere og mere spændende kørsel. Med lyskilder fra Philips er kørsel om natten ikke længere en begrænsning for dig.
Det er af afgørende betydning hurtigt at kunne opdage og identificere vejafmærkninger og skilte ved kørsel i mørke. Med Xenon WhiteVision lyskilderne opnår du et skarpt, ensartet hvidt lys. Kombineret med en høj farvetemperatur giver lyskilderne en stærkere kontrast og bedre refleksioner fra objekter og skilte. Du vil samtidig opnå større nydelse af en mere behagelig og sikrere køreoplevelse. Det er et faktum, at mange trafikulykker på vejene skyldes overtrætte bilister, der mister koncentrationen. Dette hvidere lys hjælper dig til at kunne bevare koncentrationen og være opmærksom ved kørsel om natten.
3.0
ud af 5
2
Anmeldelser
Reymago63
24/12/2019
España
Bekræftet køber
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Fordele
Todo
Ulemper
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Dato for brug 2018-11-24
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Dato for brug 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Denne anmeldelse blev foretaget for Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe