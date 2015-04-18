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VisionMore vision

9005PRB1

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Føl dig sikker, kør sikkert

Med op til 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.

Se alle fordele

Op til 30 % bedre udsyn sammenlignet med en standardpære

Føl dig sikker, kør sikkert

  • Pæretype: HB3

  • 12 V, 65 W

  • Op til 30% bedre udsyn

  • Mest valuta for pengene

  • Antal pærer: 1

Vision-lyskilder udsender 30 % mere lys end standard halogenlyskilder

Vores oplysningsløsninger afgiver en kraftig og præcis lysstråle med maksimal effekt. Vision-lyskilderne danner en længere stråle og skaber større sikkerhed og komfort. Vi producerer de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores højkvalitets lyskilder en dag kan redde et liv.

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard på moderne biler. I dag er hver anden bil i Europa og hver tredje bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra Philips.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

18/04/2015

España

España

Es un producto de buena tecnología

El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 9005PRB1 Más visión

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 9005PRB1 Más visión

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