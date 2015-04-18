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Med op til 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.
Pæretype: HB3
12 V, 65 W
Op til 30% bedre udsyn
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Antal pærer: 1
Vores oplysningsløsninger afgiver en kraftig og præcis lysstråle med maksimal effekt. Vision-lyskilderne danner en længere stråle og skaber større sikkerhed og komfort. Vi producerer de bedste og mest effektive belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores højkvalitets lyskilder en dag kan redde et liv.
Lys er en grundlæggende del af køreoplevelsen, og lys er den første og eneste del af sikkerhedsforanstaltningerne, der faktisk hjælper med til at forhindre ulykker. Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge udsynet og belysningen på vejen.
Philips har i 100 år været den førende virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard på moderne biler. I dag er hver anden bil i Europa og hver tredje bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra Philips.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 9005PRB1 Más visión
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Vision 9005PRB1 Más visión