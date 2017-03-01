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Udgået
Professionelle DJ-hovedtelefoner
Armin van Buuren, der 5 gange er kåret som verdens bedste DJ, har arbejdet sammen med Philips om at give dig A5-PRO-hovedtelefonerne. På baggrund af hans erfaringer er A5 udviklet til at imødekomme de højeste standarder og krav til internationale DJs og branchens proffer.
50mm drivere/lukket bagside
Over-ear
Ørepuder, der presser mod ørerne
Fuld sammenfoldning
50 mm neodymdrivere med høj effekt og designet til 3500mW-effekthåndtering – uanset lydkilden. Lydgengivelsen er klar, dynamisk og uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller med høj lydindgang.
Ørekapslerne på disse hovedtelefoner er designet med henblik på den professionelle DJ og kan drejes 90° – til praktisk lytning med ét øre, mens du mixer sange. Drejefunktionen er også nyttig ved mere afslappet lytning, når du midlertidigt har brug for at kunne høre de omgivende lyde.
Philips A5-PRO kombinerer en robust konstruktion med en uovertruffen pasform. Med dens hårde anodiserede finish og robuste, men alligevel lette aluminiumsopbygning, fungerer den som den perfekte ledsager, der kan modstå et aktivt DJ-miljø.
4.6
ud af 5
24
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Tori5991
01/03/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Will find no better!
Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones
TR21
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones
AdrianB
05/05/2016
United Kingdom
Superb build and sound quality :-)
I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones