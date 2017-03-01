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Udgået

Professionelle DJ-hovedtelefoner

A5PRO/00

4.6

| (24) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

Professionelle DJ-hovedtelefoner

Armin van Buuren, der 5 gange er kåret som verdens bedste DJ, har arbejdet sammen med Philips om at give dig A5-PRO-hovedtelefonerne. På baggrund af hans erfaringer er A5 udviklet til at imødekomme de højeste standarder og krav til internationale DJs og branchens proffer.

Se alle fordele

i samarbejde med Armin van Buuren

Professionelle DJ-hovedtelefoner

  • 50mm drivere/lukket bagside

  • Over-ear

  • Ørepuder, der presser mod ørerne

  • Fuld sammenfoldning

50 mm drivere designet til 3000 mW-effekthåndtering

50 mm drivere designet til 3000 mW-effekthåndtering

50 mm neodymdrivere med høj effekt og designet til 3500mW-effekthåndtering – uanset lydkilden. Lydgengivelsen er klar, dynamisk og uden forvrængning, selv ved høj lydstyrke eller med høj lydindgang.

Ørekapsler, der kan drejes 90 grader til DJ-overvågning

Ørekapsler, der kan drejes 90 grader til DJ-overvågning

Ørekapslerne på disse hovedtelefoner er designet med henblik på den professionelle DJ og kan drejes 90° – til praktisk lytning med ét øre, mens du mixer sange. Drejefunktionen er også nyttig ved mere afslappet lytning, når du midlertidigt har brug for at kunne høre de omgivende lyde.

Aluminiumhængslet hovedbøjle af legeret stål, der giver øget holdbarhed

Aluminiumhængslet hovedbøjle af legeret stål, der giver øget holdbarhed

Philips A5-PRO kombinerer en robust konstruktion med en uovertruffen pasform. Med dens hårde anodiserede finish og robuste, men alligevel lette aluminiumsopbygning, fungerer den som den perfekte ledsager, der kan modstå et aktivt DJ-miljø.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

24

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

2

01/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Will find no better!

Bought these headphones with the idea they'd live up to expectations. I can happily say they've passed them by far! The quality of material is very comfortable but can get slightly uncomfortable if worn in hot temperatures. The sound is superb with its clear and clean balance. There's not too much or too little of anything!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

05/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

Superb build and sound quality :-)

I was pleasantly surprised with these headphones from Philips. Absolutely fine and well sound, comparable to professional studio headphones - precise, natural and neutral sound without coloring, audible very low thd distortions, without any noticeable resonanses (also in low frequencies, very rare in closed concept headphones), with really huge dynamic (easy to detect in some headphones afect to sound with compresed dynamic), all sound spectrum bands perfectly matched. Really good choice to monitor recording, edit, mastering works and critical listening job. Also build quality is top flight and hammer. A5PRO are easy to drive by good mp3 players not only by main powered studio and hifi gear. Sound quality shows for me better than Fidelio L1, L2 and X1. One and only little cons : noise suppression is not good as in Fidelio M1 headphones.

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for A5PRO Professional DJ headphones

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