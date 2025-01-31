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Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
Nyd ren, sikker luft derhjemme med vores kompakte luftrenser. Den fjerner 99,97 % af allergener og forurenende stoffer på få minutter, mens den bruger minimal energi. Med dens slanke design og intelligente betjeningselementer passer den perfekt til dit hjem og din livsstil.
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Renser rum op til 65 m2
250 m3/time for ren luft (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
PM2.5 intelligent sensor
Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design (1). Med kraftig filtrering på 250 m3/time (CADR) kan den nemt håndtere rum på op til 65 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 12 minutter (3).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!
Nyd uforstyrret søvn med vores innovative luftrenser. I dvaletilstand kører den ved 20,5 dB (5), hvilket er mere støjsvagt end en hvisken. Desuden dæmpes det digitale displaylys, hvilket minimerer eventuelle lysforstyrrelser.
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4.5
ud af 5
251
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
sigridh123_8816
31/01/2025
Norge
God luftrenser
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] God luftrenser! Bruker den på soverommet for å ha best mulig luftkvalitet når jeg sover. Den har en nattmodus-knapp som gjør at viften kjører nesten helt lydløst og ikke forstyrrer om natta. En app kan brukes for å skru av og på vifte når du ikke er inne i rommet.
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
starglobe85_2332
30/01/2025
Norge
Effektiv og stille
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Vi har vært så heldige å fått prøve Philips PureProtect Mini 900 Series Smart luftrenser Denne stilige og svært kompakte enheten passer for rom opptil 65m2, og med Philips air+ app'en har du full kontroll uansett hvor du er. Den er svært stillegående og har flere innstillinger feks egen til natt da merker du ikke at den jobber. Den fjerner luftforurensende stoffer og gasser, i tillegg til luftbårne virus, bakterier, pollen, støvmidd, denne er perfekt for deg med allergi. Vil absolutt anbefale denne for deg.
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
torivarh_4436
21/12/2024
Norge
Friskere luft
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fikk testet denne luftfriskeren. Litt utfordringer med å få satt opp appen, men etter det var gjort var det lett å kjøre i gang. Satte den opp på vårt lille soverom, for der ligger det 2 voksne og en hund, og luften kan bli litt tung i løpet av natten. Må si at luften ble betraktelig bedre! I pollensesongen vil den også fjerne allergener fra luften. Appen forteller hva og hvor mye den renser fra luften. Dette er noe jeg anbefaler alle å ha på soverommet for en bedre nattesøvn! 😉
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne anmeldelse blev foretaget for PureProtect luftrenser 900 Series Mini
(1) CADR vs. forgængeren Philips AC0850
(2) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.
(3) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 250 m3/time
(4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm, iUTA
(5) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.
(6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
(8) Allergisk snue og dens indvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, allergi 2008: 63 (suppl. 86): 8-160
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af GMT-laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
(10) Mikrobiel reduktionshastighedstest hos eksternt laboratorium, hvor apparater kører med turbofunktion i 1 time i et testkammer med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E er relateret til, men er ikke det samme som SARS-CoV-2, som forårsager Covid-19.
(11) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 2 timer.
(12) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.