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Udgået
AD295/12
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.
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4.0
ud af 5
19
Anmeldelser
hicks0r
10/12/2013
España
Complemento ideal para la cocina
Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 altavoz base
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 altavoz base
Kelly
04/12/2013
België
Dit product heeft prima eigenschappen.
Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker
mirpix
20/03/2013
Nederland
Bekræftet køber
fantastisch apparaat
fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker