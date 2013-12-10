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Udgået

AD295/12

4

| (19) Anmeldelser

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MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt

Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

19

Anmeldelser

2
1

10/12/2013

España

España

Complemento ideal para la cocina

Compre este dock casi por casualidad al probarlo un dia en una gran superficie. Lo tengo instalado en la cocina y todo sen ventajas, debido a que el protector que tiene en la zona de los altavoces es metalica se puede limpiar con comidad. Es de agradecer que no tenga ninguna zona con tela por que complicaria la limpieza, no obstante la calidad de sonido en esta unidad es muy buena, tiene la potencia adecuada para poder subir el volumen muy alto y al mismo tiempo no distorsionar en absoluto, algo muy de agradecer cuando "te emocionas" y subes al maximo tu cancion favorita. Lo dicho, audio muy limpio, quizas se encuentra a faltar algo mas de agudos, pero francamente en un equipo de estas dimensiones y precio estaras mas que satisfecho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 altavoz base

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 altavoz base

04/12/2013

België

België

Dit product heeft prima eigenschappen.

Het is heel makkelijk. Je zet hem neer, Ipod er op en spelen maar. echt super, en een mooi geluid.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker

20/03/2013

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

fantastisch apparaat

fijn apparaat prima geluid snelle bezorging en heel simpel te bedienen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AD295 docking speaker

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