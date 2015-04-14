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Udgået
AD385/12
Nyd trådløs musik fra din iPhone 5
AD385-dockinghøjttaleren leverer krystalklar lyd, der fylder rummet, uanset om den står på skrivebordet eller et hvilket som helst andet sted. Kompatibel med iPhone 5/de nyeste iPods via Lightning-stikket, indeholder Bluetooth og genopladeligt batteri til trådløs musik.
Bluetooth®
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
8 W, genopladeligt batteri
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
kenoi
14/04/2015
Norge
Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s
Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
whk54
07/11/2014
France
juste bon.
un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
non83
14/08/2014
France
bof bof
très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
Denne anmeldelse blev foretaget for AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®