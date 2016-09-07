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  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
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Udgået

ADR610Bilkørselsvideooptager

ADR61BLX1

2.5

| (2) Anmeldelser

Din personlige trafiksikkerhedshjælper

Nyd en køretur med beskyttelse med Philips kørselsoptager, som beskytter dig, hvis det uventede sker. Du får hjælp af de smarte, automatiske funktioner, og video i høj kvalitet giver dig krystalklare beviser, hvis du får brug for det.

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med kollisionsregistrering og træthedsalarm

Din personlige trafiksikkerhedshjælper

  • Full HD 1080p

  • Automatisk kollisionsregistrering

  • Træthedsindeks og føreralarm

Automatisk optagelse, når du starter dit køretøj

Automatisk optagelse, når du starter dit køretøj

Så snart du tænder dit køretøj, starter kørselsoptageren automatisk.

Kollisionsregistrering og automatisk optagelse ved uheld

Kollisionsregistrering og automatisk optagelse ved uheld

I tilfælde af en kollision gemmes der automatisk en optagelse ved uheld for at skabe beviser og undgå overskrivning.

Træthedsindeks og føreralarm

Træthedsindeks og føreralarm

Træthedsindekset viser udviklingen i førerens træthed og vil give en visuel og akustisk advarselsmeddelelse, når føreren bør hvile sig.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

2

Anmeldelser

5
3
2

07/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good value

As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

20/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Faulty and not fit for purpose!

This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder

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