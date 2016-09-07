Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
ADR61BLX1
Din personlige trafiksikkerhedshjælper
Nyd en køretur med beskyttelse med Philips kørselsoptager, som beskytter dig, hvis det uventede sker. Du får hjælp af de smarte, automatiske funktioner, og video i høj kvalitet giver dig krystalklare beviser, hvis du får brug for det.
Full HD 1080p
Automatisk kollisionsregistrering
Træthedsindeks og føreralarm
Så snart du tænder dit køretøj, starter kørselsoptageren automatisk.
I tilfælde af en kollision gemmes der automatisk en optagelse ved uheld for at skabe beviser og undgå overskrivning.
Træthedsindekset viser udviklingen i førerens træthed og vil give en visuel og akustisk advarselsmeddelelse, når føreren bør hvile sig.
2.5
ud af 5
2
Anmeldelser
Colon
07/09/2016
United Kingdom
Good value
As a basic quality unit this is very good value. The images are clear for daylight and usable at night. If you drive at night a lot the next model up with auto ISO would be better. However for general use this unit will suffice. I can only get images whilst its plugged to a power source there's no battery to use it as a stand alone unit, so its a dash-cam! Not too obtrusive when fitted. Plug into a laptop for playback. Buttons could be coloured for ease of use at night. Menu structure is intuitive. Auto power on and record is fine. Emergency record button helps. But my unit fills this up on its own for some reason.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Starlance
20/02/2019
United Kingdom
Faulty and not fit for purpose!
This dashcam always powers itself off and on again while recording so if a accident were to happen then this product is useless! Sometimes it will say the micro sd card is out of memory even though there is plenty of space left?!
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder
Denne anmeldelse blev foretaget for ADR610 ADR61BLX1 Car driving video recorder