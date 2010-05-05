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Udgået

Transportabel radio

AE6580/00

2

| (3) Anmeldelser

Bærbar radio på farten

Denne ultrakompakte bærbare FM/MW-radio i lommeformat fra Philips leveres med kabelspole til stereoøretelefoner, hvilket gør den ideel til brug på farten.

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Bærbar radio på farten

  • lommeformat

  • Stereoøretelefoner

Enkel volumenregulering med drejeskive og tænd-/slukknap

0

Tilslutning af øretelefoner giver bedre personlig musiknydelse.

Stereohovedtelefoner

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

3

Anmeldelser

5
4

05/05/2010

España

España

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

Denne anmeldelse blev foretaget for AE6580 Radio portátil

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