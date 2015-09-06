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Udgået

Bluetooth®-adapter

AEA2700/12

3.6

| (65) Anmeldelser

Tilslut op til 3 smartphones samtidigt

Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR forvandler dit hi-fi-/pc-højttalersystem til et trådløst lydsystem. Du skal blot tilslutte adapteren for at streame musik trådløst fra op til tre smartphones, tablets og Bluetooth-aktiverede enheder.

Se alle fordele

Tilslut op til 3 smartphones samtidigt

  • Musikmodtager med Bluetooth®

  • Med MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC og NFC

  • Digital udgang

Skift musik med det samme mellem 3 enheder med MULTIPAIR

Skift musik med det samme mellem 3 enheder med MULTIPAIR

Par op til 3 smartenheder, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed uden besværet med at fjerne parring og genoprette parring. Hvis du vil afspille en sang på en anden enhed, skal du blot vælge den og trykke på afspil. Sangen på den oprindelige enhed stopper, og din nye sang starter, hvilket er perfekt til at dele musik med venner, til fester eller til at afspille forskellige sange, der er gemt på forskellige enheder. Lad venner og familie parre deres enheder på samme tid, så I kan skifte mellem hinandens musik på et øjeblik.

Stream musik-apps fra din smartphone eller tablet til Hi-Fi

Stream musik-apps fra din smartphone eller tablet til Hi-Fi

Hver musikentusiast har sine yndlings-apps til musiktjenester eller onlineradio på deres mobile enheder. Nu kan du afspille dem direkte på dit Hi-Fi-system.

Bluetooth®-musikstreaming (aptX® og AAC) i hi-fi-kvalitet

Bluetooth®-musikstreaming (aptX® og AAC) i hi-fi-kvalitet

Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider ender med at blive skuffede og utilfredse. Hi-Fi-adapteren er derimod forsynet med trådløs Bluetooth® Hi-Fi-teknologi (aptX® og AAC), så du får en fyldig, kraftfuld og krystalklar lyd. Kompatibel med både de nyeste Android™- og Apple iOS-smartphones, -tablets og andre enheder kan Philips nu levere den lydkvalitet, du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

65

Anmeldelser

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth® adapter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth® adapter

21/03/2020

Deutschland

Deutschland

Problemlos, wie man es erwartet

Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.

Fordele

einfach, gut, variable Anschlüsse

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Dato for brug 2019-09-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Dato for brug 2019-09-21

24/06/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AEA2700 Bluetooth®-Adapter

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