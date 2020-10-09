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Udgået
AJ2000/12
Vågn op
Stå op til din yndlingsradiostation eller dine yndlingsalarmtoner. Denne elegante AJ2000-clockradio fra Philips med spejl-finish lader dig forudindstille to alarmer, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter. En nænsom opvågning med et smil hver dag.
Display med spejl-finish
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.
Den indbyggede radiotuner lader dig nyde dine yndlingssange eller -nyheder fra din radiostation hver dag. Du skal blot finde radiostationen, som du vil lytte til.
2.7
ud af 5
59
Anmeldelser
currilindis
09/10/2020
Sverige
Bekræftet køber
Toppen
Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla
Fordele
Snygg design, spegel finish, bra funktioner
Ulemper
Inget
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Klockradio
Dato for brug 2019-09-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Klockradio
Dato for brug 2019-09-09
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio