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Udgået

Clockradio

AJ2000/12

2.7

| (59) Anmeldelser

Vågn op

Stå op til din yndlingsradiostation eller dine yndlingsalarmtoner. Denne elegante AJ2000-clockradio fra Philips med spejl-finish lader dig forudindstille to alarmer, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter. En nænsom opvågning med et smil hver dag.

Se alle fordele

til din yndlingssang i radioen

Vågn op

  • Display med spejl-finish

  • Digital FM-tuning

  • To ringetidspunkter

Blid vækning for en behagelig opvågning

Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmtone, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvist højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

FM-tuner til radionydelse

Den indbyggede radiotuner lader dig nyde dine yndlingssange eller -nyheder fra din radiostation hver dag. Du skal blot finde radiostationen, som du vil lytte til.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.7

ud af 5

59

Anmeldelser

09/10/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Toppen

Den är snygg och stilren. Älskar den, passar bra in där jag har den. Gillar allt med den, snygg design, fungerar utmärkt, extra fint med spegel finish, bra funktioner. Allt toppen. Finns inget negativt. Rekommenderas till alla

Fordele

Snygg design, spegel finish, bra funktioner

Ulemper

Inget

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Klockradio

Dato for brug 2019-09-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Klockradio

Dato for brug 2019-09-09

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ2000 Clock Radio

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