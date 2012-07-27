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Udgået
AJ3112/12
Start dagen på din måde!
Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/AM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.
Kompakt design
Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.
Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.
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3.6
ud af 5
26
Anmeldelser
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio
bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Klokradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Klokradio