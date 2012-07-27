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Udgået

Clockradio

AJ3112/12

3.6

| (26) Anmeldelser

Start dagen på din måde!

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/AM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

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Vågn op til radio eller buzzer

Start dagen på din måde!

  • Kompakt design

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

Stort display, der øger læsbarheden

Det store display gør det nemt at læse indholdet på skærmen. Nu kan du nemt læse tid og alarm - endda på afstand. Det er ideelt til ældre mennesker eller personer med nedsat syn.

Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

26

Anmeldelser

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Klokradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3112 Klokradio

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