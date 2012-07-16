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Udgået
AJ3270D/12
Vågn op til din musik fra iPod/iPhone
Nyd at starte din dag rigtigt – med din yndlingsmusik fra din iPod/iPhone. Dette kompakte ur afspiller og oplader de seneste iPod/iPhone-modeller, selv når de er i beskyttelsesetuiet. Du kan også vågne op til radioen eller buzzeren, hvis du foretrækker det.
med 30-polet stik
til iPod/iPhone
FM, dobbeltalarm
2 W
Når der er et strømsvigt, vil dette intelligente ur bevare sine pålidelige indstillinger af klokkeslættet. Den planlagte alarm forbliver aktiv, selv når displayet er slukket - alt sammen takket være et præ-installeret batteri. Når strømmen vender tilbage, er der ikke behov for at indstille klokkeslættet eller angive indstillingerne igen. Endnu mere forbløffende er det, at selvom strømmen ikke vender tilbage, indeholder batteriet tilstrækkelig energi til, at summeren kan gå i gang på det tidspunkt, du har indstillet - så du aldrig kommer for sent.
Spilletiden for radioen fra Philips kan nemt kontrolleres ved at indstille det foretrukne antal minutter på den digitale timer. Den digitale timer tæller ned og slukker automatisk, når sessionen er slut.
2.3
ud af 5
58
Anmeldelser
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
laurina68
05/11/2015
Nederland
Bekræftet køber
Prima product
Het is een mooi geluid en een prettige klok. Het enige vervelende is dat wij niet goed de zenders kunnen vinden om in testellen. Is een beetje lastig zoeken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone