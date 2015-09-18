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Udgået

Clockradio til iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Anmeldelser

Vågn op til fantastisk musik fra din iPod/iPhone

Afspil og oplad din iPod/iPhone via Lightning-stik med denne elegante Philips-clockradio. Den har et ekstra USB-stik, 5 W udgangseffekt og digital FM-tuning med forudindstillinger, og de store knapper på forsiden giver dig problemfri opsætning af ur og alarm.

Se alle fordele

Vågn op til fantastisk musik fra din iPod/iPhone

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone

  • USB-port til opladning

  • 5 W, FM, dobbeltalarm

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

FM digital indstilling med faste indstillinger

FM digital indstilling med faste indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Ekstra USB til opladning af en ekstra smartphone eller tablet

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

11

Anmeldelser

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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