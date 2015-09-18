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Udgået
AJ6200D/12
Vågn op til fantastisk musik fra din iPod/iPhone
Afspil og oplad din iPod/iPhone via Lightning-stik med denne elegante Philips-clockradio. Den har et ekstra USB-stik, 5 W udgangseffekt og digital FM-tuning med forudindstillinger, og de store knapper på forsiden giver dig problemfri opsætning af ur og alarm.
med Lightning-stik
til iPod/iPhone
USB-port til opladning
5 W, FM, dobbeltalarm
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.
2.5
ud af 5
11
Anmeldelser
liderplayer
18/09/2015
España
Música y radio accesible
Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
FBMm
20/02/2015
France
Très simple d'utilisation
Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Rudi
07/01/2014
France
Excellent produit mais ....
Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone