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Udgået

Clockradio med digital tuning

AJ7000/12

3.6

| (37) Anmeldelser

Stå op med glæde

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM/MW-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Se alle fordele

til din yndlingssang i radioen

Stå op med glæde

  • Digital FM-tuning

  • 20 forudindstillinger

  • To ringetidspunkter

  • Slut til, og indstil

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Digital indstilling med faste stationer gør det nemt

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning

Justerbar lysstyrke på skærmen for behagelig visning

Spilletiden for radioen fra Philips kan nemt kontrolleres ved at indstille det foretrukne antal minutter på den digitale timer. Den digitale timer tæller ned og slukker automatisk, når sessionen er slut.

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik

Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 2 time), og vælg en CD eller radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Systemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til din yndlings-CD eller dit yndlings-radioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

37

Anmeldelser

23/03/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Sehr gutes Produkt, ich bin damit voll zufrieden. Lässt sich gut einstellen und Funktioniert bisher super. Danke

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Digitaler Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Digitaler Radiowecker

20/01/2016

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Perfecte wekkerradio,na installeren en gebruik er van ben ik heel tevreden over mijn nieuwe aankoop. De handleiding mocht iets duidelijker. Het volume na de tweede snooze is iets te hard. De prestatie is top. Knap en modern design. Display is heel mooi.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Klokradio met digitale tuner

02/01/2014

Nederland

Nederland

Heel mooie klokradio

Zeer mooie klokradio. display is heel makkelijk in te stellen geeft geen hinderlijk licht in de slaapkamer. klok aanduiding in digital en wijzers zeer mooi is dat. radio heeft een goede ontvangst en het geluid is prima. 2x alarm dat is natuurlijk ook handig kan ieder zijn eigen wektijd instellen. dan het Aluminium aan deze klokradio, dat is een blikvanger zeer mooie uitstraling in de kamer. hij heeft ook tijdzone makkelijk in te stellen tijd. makkelijk te bedienen. ik ben heel tevreden over deze klokradio AJ7000/12 mvg m12.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Klokradio met digitale tuner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7000 Klokradio met digitale tuner

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