Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
AJ7050D/12
Vågn op til fantastisk musik
Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stik, og få en fyldig og klar lyd. Denne smarte clockradio indeholder en ekstra USB-port, der giver dig mulighed for at oplade en ekstra enhed med det samme og vækker dig i tide
med Lightning-stik
til iPod/iPhone/iPad
USB-port til opladning
8 W, FM, dobbeltalarm
Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.
Dette system har en samlet udgangseffekt på 8W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
2.0
ud af 5
2
Anmeldelser
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad