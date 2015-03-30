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Udgået

dockingstation til iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Anmeldelser

Vågn op til fantastisk musik

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via Lightning-stik, og få en fyldig og klar lyd. Denne smarte clockradio indeholder en ekstra USB-port, der giver dig mulighed for at oplade en ekstra enhed med det samme og vækker dig i tide

Se alle fordele

med denne iPod/iPhone/iPad-dockingstation

Vågn op til fantastisk musik

  • med Lightning-stik

  • til iPod/iPhone/iPad

  • USB-port til opladning

  • 8 W, FM, dobbeltalarm

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Hurtig opladning og afspilning af musik via Lightning-stik

Nyd din yndlingsmusik, mens du oplader din iPod/iPhone/iPad via det nye Lightning-stik! Du skal bare sætte den direkte i højttalerens dock for at afspille dine håndplukkede sange med fremragende lyd. Enheden oplades også under afspilningen, så du ikke skal være bekymret for, at batteriet løber ud.

Neodymhøjttalerenhed, der leverer fyldig og klar lyd

Samlet udgangseffekt på 8 W RMS

Samlet udgangseffekt på 8 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 8W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

2

Anmeldelser

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Denne anmeldelse blev foretaget for AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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