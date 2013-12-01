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Udgået

Trådløs højttaler-dockingstation

AS130/12

4.3

| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Stream musikken, og oplad din Android-telefon

AS130-højttaleren streamer musik i høj kvalitet via Bluetooth og kan oplade din Android-telefon på et øjeblik.

Se alle fordele

Stream musikken, og oplad din Android-telefon

  • Bluetooth®

  • til Android

  • 6 W

Smart designet FlexiDock, som passer til alle Android-telefoner

Den forbedrede version af Philips FlexiDock indeholder et mikro-USB-stik, perfekt til enhver Android-telefon. Dockingmekanismen passer til enhver Android-telefon, takket være stikkets glatte design med afrundede kanter. Det tilbyder maksimal justerbarhed. Du skal blot skubbe stikket mod venstre eller højre eller rotere det, så det passer til enhver placering eller retning for mikro-USB-porten på din telefon. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro-USB-stikket.

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Trådløs musikstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Widget til nem Bluetooth-parring til Android-telefon

Philips Bluetooth Audio Connect-widget, der kan downloades fra Google Play, gør det muligt nemt at tilslutte og parre din mobile enhed til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Tryk på den pågældende widget for automatisk at tilføje, parre og oprette forbindelse til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Efter parringen kan du også omdøbe og ændre ikonerne. Denne widget giver dig mulighed for at have flere Philips-lydenheder, så det bliver nemt at skifte mellem forskellige Bluetooth-enheder. Du skal blot trykke for at vælge den ønskede Philips-lydenhed og komme i gang med streamingen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Edler kleiner Begleiter

Als erstes möchte ich auf die Verpackung eingehen. -ein handlicher,leicht zu öffnender Karton, -gut und sicher in Karton eingehüllt -alles ohne unnützen Verpackungsmüll Erster Eindruck -die Oberfläche wirkt hochwertig verarbeitet -der rundrum gespannte Netzstoff steht nirgendwo ab -Docking Port einfach zu verstellen -Anschlüsse gut erreichbar -die im Gehäuse versteckten Tasten sind leicht zu bedienen Erste Benutzung -App Download absolut unkompliziert -nach längerem Suchen rausgefunden das die APP ein Widget ist und daurch nicht so anwählbar,sondern muss eingerichtet werden -Sony Xperia Z hängt zur Seite rüber liegt aber sicher und fest -erse Schritte schnell und intuitiv erledigt -Uhr sauber ablesbar ,egal wie hell eingestellt Klang -Gute ausgewogene Balance -klare Höhen -Mitten kommen relativ sauber -Bässe ab 80% max Lautstärke knartschig -Zimmerlautstärke klingt sauber und ausgewogen Funktionen -Freisprechen funktioniert perfekt bei eingehenden Anrufen -Konnektivität tadelos (Klinke und Bluetooth) -Schnellladung im wahrsten Sinne des Wortes -Leider kein Batteriefach für Music to go Fazit Gelungener kleiner Begleiter in edlem Outfit. Diverse Dienste werden unterstützt und das auch problemlos. Ob als Uhr für den Nachttisch,als Radioersatz im Büro oder einfach nur um irgendwo im Haus Musik zu hören ein idealer kleiner Platzsparer. Aufgrund der geringen Maße findet er überall einen Stellplatz(mein Xperia Z beansprucht fast genauso viel Platz). Kaufempfehlung? Klares JA. Denn aufgrund der Konnektivität mit 3,5Klinke und Bluetooth ein absoluter Allrounder.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

24/11/2015

España

España

Bekræftet køber

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 altavoz base inalámbrico

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS130 altavoz base inalámbrico

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