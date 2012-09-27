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Udgået

Dockinghøjttaler med Bluetooth

AS141/05

3.2

| (31) Anmeldelser

Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

Dette system afspiller og oplader din Android-telefon og vækker dig også med sange fra din telefon eller radio. Download den gratis app, som leveres sammen med Songbird-musikfunktionen for at nyde fin musikstyring og andre unikke funktioner.

Se alle fordele

Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

  • til Android

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.

Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app

Opdag og del musik og andre funktioner via DockStudio-app

Den gratis Philips DockStudio-app leverer en myriade af unikke funktioner til dine dockinghøjttalere. Du kan lytte til tusindvis af internetradiostationer over hele verden, gennemse din musiksamling og dele det du lytter til med venner via Facebook, eller fotos af kunstneren på Flickr. App'en leveres med Songbird musikfunktionen, så du problemfrit kan opdage, afspille og synkronisere medier mellem PC'er og Android-enheder. I tilstanden Ur giver app'en mulighed for at indstille adskillige tilpassede musikalarmer og giver dig opdaterede vejrudsigter. App'en, der er helt gratis, kan downloades fra Google Play.

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne Philips-dockinghøjttaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

31

Anmeldelser

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

sound is really great!

I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

sound is really great!

I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

11/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sound Great

I cannot fault this product except I cannot find how touse the phone in a landscape position. Wanted to listen ti music and dab radio in my small workshop. This fits the bill

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS141 docking speaker with Bluetooth®

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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