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Udgået
AS170/12
Stream musikken, og oplad din Android-telefon
Få fantatisk lyd, når AS170-højttaleren hurtigt oplader din Android-telefon. Kompatibel med alle Bluetooth-aktiverede enheder til enkel og nem streaming af musik. Den vækker dig endda med sange fra din radio.
Bluetooth®
til Android
FM
6 W
Den forbedrede version af Philips FlexiDock indeholder et mikro-USB-stik, perfekt til enhver Android-telefon. Dockingmekanismen passer til enhver Android-telefon, takket være stikkets glatte design med afrundede kanter. Det tilbyder maksimal justerbarhed. Du skal blot skubbe stikket mod venstre eller højre eller rotere det, så det passer til enhver placering eller retning for mikro-USB-porten på din telefon. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro-USB-stikket.
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
Philips Bluetooth Audio Connect-widget, der kan downloades fra Google Play, gør det muligt nemt at tilslutte og parre din mobile enhed til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Tryk på den pågældende widget for automatisk at tilføje, parre og oprette forbindelse til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Efter parringen kan du også omdøbe og ændre ikonerne. Denne widget giver dig mulighed for at have flere Philips-lydenheder, så det bliver nemt at skifte mellem forskellige Bluetooth-enheder. Du skal blot trykke for at vælge den ønskede Philips-lydenhed og komme i gang med streamingen.
2.0
ud af 5
2
Anmeldelser
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Denne anmeldelse blev foretaget for AS170 altavoz base inalámbrico
Denne anmeldelse blev foretaget for AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Denne anmeldelse blev foretaget for AS170 altavoz base inalámbrico
Denne anmeldelse blev foretaget for AS170 altavoz base inalámbrico