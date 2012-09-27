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Udgået

Dockinghøjttaler med Bluetooth

AS351/05

4

| (36) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

Denne højttaler leverer suveræn lyd i elegant design. Dock din Android-telefon for at afspille og oplade, eller oplad en anden enhed via USB. Højttaleren leveres med Songbird, som gør det nemt at synkronisere musik mellem din telefon og din PC.

Se alle fordele

Besat af lyd

Slip din musik fri, og oplad din Android-telefon

  • til Android

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Smart designet FlexiDock, som passer til og oplader Android-telefoner

Philips FlexiDock er perfekt til Android-telefoner. Det unikke design passer til de fleste Android-telefoner - uanset om telefonens forbindelsesstik sidder i bunden, på siden eller endda på toppen. Denne ekstreme fleksibilitet er den første af sin art og passer til Android-telefoner, der er lavet af forskellige producenter uden standardiseret placering og retning for mikro USB-tilslutningsstikket. Docken er også justerbar til at holde telefonen både i stående eller liggende position, så du kan placere din Android-telefon midt i højttaleren.

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Bluetooth-musikstreaming fra Android-enhed

Lyt til alle dine yndlingssange på en højttaler, der giver fantastisk lyd. Denne Philips-dockinghøjttaler spiller musik fra dine Android-enheder via Bluetooth. Du skal bare downloade den gratis Philips DockStudio-app, så vil Bluetooth automatisk blive tændt og tilsluttet, når din enhed er sat i docken. Du vil kunne nyde kraftfuld og fantastisk lyd med enestående brugervenlighed. Der er næppe noget andet, der lyder så godt.

Oplad din anden mobile enhed via USB

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

36

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

2

27/09/2012

Deutschland

Deutschland

absolut genial

Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Dockingstation mit Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Dockingstation mit Bluetooth®

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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