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Udgået
AS360/12
Stream musikken, og oplad din Android-telefon
Denne højttaler, AS360, leverer uovertruffen lyd i god stil. Stream musik trådløst fra din telefon via Bluetooth til ubesværet fornøjelse, sæt den i dock til hurtig opladning, eller oplad en anden enhed med USB.
Bluetooth®
til Android
USB-port til opladning
10 W, batteri- eller vekselstrømsdrevet
Philips Bluetooth Audio Connect-widget, der kan downloades fra Google Play, gør det muligt nemt at tilslutte og parre din mobile enhed til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Tryk på den pågældende widget for automatisk at tilføje, parre og oprette forbindelse til enhver Philips Bluetooth-lydenhed. Efter parringen kan du også omdøbe og ændre ikonerne. Denne widget giver dig mulighed for at have flere Philips-lydenheder, så det bliver nemt at skifte mellem forskellige Bluetooth-enheder. Du skal blot trykke for at vælge den ønskede Philips-lydenhed og komme i gang med streamingen.
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
Med avanceret teknologi løftes lyden, der streames via Bluetooth®, op på et nyt niveau. Standard Bluetooth®-lyd bruger SBC-codec, som er bygget til almindelig lydtransmission, så lytterne sommetider ender med at blive skuffet og utilfredse. Philips-højttaleren er derimod forsynet med trådløs Bluetooth®-aptX®-hi-fi-teknologi, så du får en fyldig, kraftfuld og krystalklar lyd. Kompatibel med både de nyeste Android™-smartphones, tablets og andre enheder kan Philips nu levere den lydkvalitet, du forventer. Trådløs musik har aldrig lydt så godt.
4.2
ud af 5
10
Anmeldelser
DerHamburger
05/05/2014
Deutschland
Praller Sound für schlankes Geld
Ich habe mir das Dock gekauft, da wir in der Familie drei Android Geräte besitzen und dieses Angebot (neben den unzähligen iPod-Docks) endlich auch ein geeignetes Gerät für Android Smartphones darstellte. Unsere Erwartungen haben sich komplett erfüllt. Seid mittlerweile 6 Monaten ist das Dock im Betrieb und eignet sich für unsere Ansprüche total: -Möglichkeit als Handyladestation -gute Reichweite beim Bluetooth -lange Akkustandzeiten -für diesen Preis vernünftiger Klang & Sound -einfache Handhabung Ich empfehle dieses Dock als preiswerte Alternative (neben vielen hochpreisigen Modellen), wenn "solide & normale" Sound-Ansprüche gestellt werden und eine Verwendung im Haus und/oder Garten gedacht ist. Einzig die Verstellmöglichkeit des Micro-USB-Connectors finde ich etwas überflüssig, stört aber nicht. Alles in allem: Note 1-
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Christoph63
14/12/2013
Deutschland
Flexible Dockingstation
Mit dem neuen Flexidock der AS360-Dockingstation gehören Anschlussprobleme der Vergangenheit an. Egal in welcher Richtung und auf welcher Seite die Anschlussbuchse am Smartphone sitzt, die Verschiebemöglichkeit nach rechts und links, die 180 Grad-Drehmöglichkeit sowie die integrierte Höhenverstellung am Flexidock, garantieren eine sichere Verbindung – egal, welches Android-Smartphone angeschlossen wird. Bei mir hat die Flexidock-Verstellung einwandfrei funktioniert und mein Smartphone hat sich sofort stabil mit der Dockingstation verbunden, kann Musik abspielen und wird geladen. Wer kein Android-Smartphone besitzt, kann die Dockingstation auch über Bluetooth ansteuern. Bei jedem Einschalten der Station wird automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten gesucht und mein Notebook wird auch prompt gefunden. Ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen, wird die Verbindung aufgebaut und Musik ertönt. Für beste Klangqualität unterstützt das AS360-Dock zur Musikübertragung modernes „Bluetooth-Aptx-Streaming“. Allerdings muss auch das Sendegerät diesen Bluetooth-Standard beherrschen, damit der gute Sound zum Tragen kommt. Darüber hinaus sind noch zwei weitere nette Features integriert, um die Flexibilität der Dockingstation zu erhöhen. Zum einen gibt es an der Rückseite eine USB-Ladebuchse, um auch Geräte, die nicht über das Flexidock mit der Dockingstation verbunden sind, aufladen zu können. Zum anderen findet sich ebenfalls auf der Rückseite ein 3,5-Millimeter-Audio-Eingang, über den Geräte angeschlossen werden können, die nicht kabellos arbeiten und lediglich über eine Ausgangbuchse verfügen, wie zum Beispiel ältere MP3-Player. Die Klangqualität des AS360 mit seinen zwei knapp 6,5-Zentimeter großen Lautsprechern (Durchmesser) inklusive Bassreflex-System, geht voll in Ordnung. Die Bässe klingen dynamisch, die Mitten und Höhen differenziert. Die Ausgangsleistung ist mit 10 Watt angegeben – das ist eine Lautstärke, mit der sich bei Bedarf leicht ein größeres Zimmer beschallen lässt. Praktisch ist der integrierte Lautstärkeregler auf der Oberseite der Dockingstation, falls mal das Telefon klingelt und schnell leise gestellt werden muss. Fazit: Wer sich von seiner Dockingstation nicht das zu verwendende Musikabspielgerät vorschreiben lassen möchte, ist mit dem neuen AS360-Dock gut beraten – denn gleich drei verschiedene Verbindungsmöglichkeiten stehen hier zur Auswahl. Für gutes Geld man ein Dockingsystem mit dynamischem Klang, in edlem Anthrazit und Chrom-Design, das einen auch mal in den Garten begleitet. Denn der Clou des AS360 ist: Neben der Stromversorgung mittels des beiliegenden Netzteils ist auch ein netzunabhängiger Betrieb mit vier AA-Batterien möglich, und das laut Hersteller acht Stunden lang.
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Agentknalli
06/12/2013
Deutschland
Gerät mit viel Power
Das Gerät macht einen wertigen Eindruck. Ausgestattet ist es mit einem flexiblen Mirco-USB Anschluss den man mittels eines Rädchens in der Höhe verstellen kann und der auch noch drehbar ist. Hinten besitzt das Gerät einen USB-Ausgang und einen Line-Eingang sowie den Anschluss für das Netzteil. Die Lautstärkeregler sind unter der silbernen Abdeckplatte verborgen und lassen sich darüber drücken. Die Dockingstation lässt sich völlig unkompliziert bedienen. Die Verbindung mit Bluetooth mit dem IPAD und Iphone klappt sehr gut. Der flexible Micro-USB-Anschluss auf der Oberseite ist wirklich eine gute Idee. Damit kann das Androidgerät mit der Dockingstation verbunden werden und wird auch noch geladen. Applegeräte kann man über den USB Ausgang laden. Überrascht war ich von der enormen Lautstärke die das kleine Gerät entfachen kann. Damit kann man auch locker eine Grillparty im Freien beschallen. Im Büro konnte ich nicht voll aufdrehen ohne die Nachbarn zu stören. Das Gewicht des Gerätes zeigt an, dass entsprechend hochwertige Lautsprecher verbaut sind. Wer also einen kleinen Allrounder für den Schreibtisch sucht den er dank des Batteriefaches auch noch mitnehmen kann, ist mit dem Philips gut beraten.
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