>Verpackung< Der Lautsprecher kommt in einem leuchtend grünen Karton. Neben dem Lautsprecher, ist ein Doppelklinkenstecker und ein Netzteil jeweils separat in einer Plastiktüte verpackt. Ausserdem eine Umweltinfo, eine EU-Konformitätserklärung und einer Kurzanleitung ist nichts weiter beinhaltet. >Design< Schon beim Auspacken wird deutlich, dass der „kleine“ sehr wertig verarbeitet ist. Ohne die vorgesehenen 6AA Batterien bringt der Lautsprecher ca. 1100g auf die Waage. Der Rechteckige Quader ist rundherum mit dem für Philips typischen anthrazitfarbenen Wabengitter eingefasst. Damit fügt er sich für meine Begriffe ausgesprochen harmonisch in unser „Philips Eco-System“ (...ich habe noch weitere Geräte von Philips...) ein. Die beiden Lautsprecher scheinen vorne leicht silbrig durch das Gitter. Auf der Rückseite ist der Austritt des Subwoofers deutlich erkennbar. Gleichzeitig ist hinten der Anschluss für den Netzstecker, ein USB Ausgang und ein 3.5mm Audioausgang für die gängigen Klinkenstecker. Die Unterseite ist mit Gummipolstern versehen um ein Verkratzen der Möbel zu verhindern. Die Oberseite des Lautsprechers ist mit einer matt silbernen Metallfolie verarbeitet und macht einen hochwertigen Eindruck. Der Clou ist jedoch der Micro-USB Anschluss. Dieser lässt sich mittels eines Rädchens auf die passende Höhe ein- bzw. ausfahren. Das ist aber noch nicht alles. Hier hat sich Philips richtig Mühe gegeben und den Anschluss sogar noch flexibel nach links und rechts gemacht. Wem das noch nicht reicht, der USB Anschluss kann sogar um die Vertikalachse gedreht werden. Das sollte dann aber für die meisten Micro-USB-Geräte ausreichen. Um ein Umkippen eines eingesetzten Gerätes nach hinten zu verhindern sorgt eine kleine durchsichtige Stütze für die notwendige Stabilität. Nachdem der Lautsprecher durch das Netzteil mit Strom versorgt ist, wird er mit Drücken auf die Poweranzeige eingeschaltet. Dies quittiert er mit einem leichten Klick und die Poweranzeige beginnt grün zu leuchten. Die Bluetoothanzeige blinkt blau und signalisiert damit, dass sie noch nicht mit einem Gerät verbunden ist. Das Verbinden mit meinem iPhone(4S) stellte sich als vollkommen unkompliziert dar. Ich habe die Kurzanleitung tatsächlich nur überflogen. Sobald die Geräte gepaart waren, wurde dies durch einen Piepston bestätigt. Die Tonwiedergabe konnte unmittelbar gestartet werden. >Sound< Der Sound ist klasse und für meine Bedürfnisse ist der Bass, den die kleine Tiefbassröhre erzeugt kräftig genug. Die Höhen sind klar und klingeln nicht wie häufig bei kleinen Lautsprechern. Ich höre gerne Musicals und Hörbücher. Auch die gesprochenen Passagen machen Freude beim Anhören. Der Ton wird mit der neueren Bluetooth-aptX-Hi-Fi-Technologie gestreamt. Hiermit sollen laut Philips die Qualitätsverluste der vorausgegangenen Technologien wettgemacht und ein kräftiger, kristallklarer Klang garantiert werden. Ich muss zugeben, ich kann das echt bestätigen! Philips gibt noch den Hinweis, auf der gut gepflegten Website, dass es ein spezielles Audio Connect-Widget für Androidgeräte gibt, das von Google Play geladen werden kann. Dies konnte ich leider nicht überprüfen, da ich selbst iOS-User bin. >Einsatz< Für den Einsatz zu Hause, ist der AS360 super geeignet. Ich benutze den Lautsprecher in der Küche und auf dem Balkon für die Musikwiedergabe. Gleichzeitig nutze ich den USB-Anschluss zum laden meines iPhones. Zum Einsatz im Freien, ist es praktisch, dass man den Lautsprecher mit nur eben 4AA Batterien betreiben kann. Für den Gebrauch unterwegs finde ich den Lautsprecher vielleicht dann doch etwas zu schwer. >Fazit< Dem AS360 gebe ich 5 Sterne für die Hardware. Das Design ist typisch Philips. Einfach unaufgeregt und solide verarbeitet. Wer einen kabellosen sowie einen Kabelgebundenen Bluetooth Lautsprecher mit Dock sucht, sollte hier unbedingt zugreifen. Einziger Wermutstropfen ist der Preis. Für mich eine klare Kaufempfehlung.