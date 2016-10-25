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Udgået
AW5000/10
Al din musik i hi-fi-lyd. Trådløst.
Hør din musik trådløst i hi-fi-lyd med den trådløse Philips Fidelio hi-fi-højttaler. Stream nemt musik med 4 hi-fi-drivere, der giver en kraftfuld og omsluttende musikoplevelse.
Hi-fi-lyd i stereo
4 Hi-Fi-drivere, 60 W
Analog indgang
App'en kan fås i Apple App Store og Google Play, og den registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheder, som er tilsluttet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og giver dig øjeblikkelig kontrol over din musik. Kontroller musikafspilning, lydstyrke og lydindstillinger samt online-musiktjenester og internetradio fra enhver enhed, hvor som helst.
Højttaleren har særligt vinklede professionelle hi-fi-drivere, som er designet til at producere det mest omfattende og omsluttende lydbillede, der er muligt. Placeringen af driverne giver enestående, dynamisk lydkvalitet, uanset hvor i rummet du befinder dig. Det unikke design gør også, at højttalerne passer diskret ind i hjemmets indretning.
En ekstra line-in-tilslutning giver dig mulighed for at tilslutte eksterne musikkilder til Philips-systemet ud over den trådløse tilslutning. Du skal blot tilslutte højttalerne til line-in-, audio-out- eller hovedtelefonstikket på en medieafspiller - f.eks. en CD/DVD-, TV- eller MP3-afspiller.
Priser
2.7
ud af 5
109
Anmeldelser
JamesAlexander
25/10/2016
United Kingdom
Get through setup for a brilliant Hi-fi experience!
I'd read a heap of reviews for the A5 complaining about setup and thought it was lack of experience with electronics, but after getting mine earlier this week, I hit the same problems. I won't bother moaning as I had it sorted within a hour of trial and error, please allow me to save you some pain...: *Make sure you connect to the 2.4khz wifi signal if you have a mutliband router for setup! (After setup you can run off 5.4khz no worries!) *Keep your A5 close to the router as possible, it's clearly easily rattled by other networks during setup. (If you know you're way around a router, adjust to a channel that is less used) *If you get the change, download Airstudio+ APK from online, it's STILL AVAILIBLE. Bear with it, it will work and when it does... This is a FANTASTIC speaker. I rarely have my expectations blown out of the water but the A5 is BRILLIANT; The amount of power and control!. I bought the A5 for my bedroom and I couldn't be happier, during setup I used this in my living room and was blown away by the bass response and clarity (had to tone the bass down!). It stood up to a full hifi; an incredible achievement for a small very very pretty diamond! So yes, it still is a pain in the backside to setup, but once done, you forget straight away and enjoy your music in true style!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
louie
28/01/2014
United Kingdom
fantastic
I have an A3 and A5. Both of the sound great. Up until recently I was a traditional hi fi man, but realising that streaming tech had moved on in quality I jumped in with these two. They have permormed far beyond my expectations. the recent improvements in the app are most welcome. I did have some issues with the wifi connection, but, this was due to a poor router. A quick call to Virgin Media sorted this out. Highly recommended.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
AlBoy
19/01/2014
United Kingdom
Hard Wire it for the best results then you will really have a great product
This is a powerful musical device however you need to hard wire it to your router. The Wifi has been inconsistent and annoying as it would loose signal regularly and be a nightmare to then reset. Hardwired it has been running flawlessly and sounding great. Big powerful and great fun sound. It really fills a large room and never sounds stressed or compressed. Highly recommended when hard wired.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AW5000 A5 wireless Hi-Fi speaker
Napster er kun tilgængelig i Tyskland og Storbritannien.