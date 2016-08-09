Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd din musik overalt
Det slanke og bærbare design, der kendetegner AZ1834, giver dig mulighed for at nyde dine MP3/WMA-yndlingsmusiksamlinger, der er lagret på en bærbar musikafspiller, uden brug af hovedtelefoner.
USB
De kompakte stereohøjttalere leverer førsteklasses kvalitetslyd og giver dig mulighed for at lytte frit. Nyd musik når og hvor som helst med indbyggede stereohøjttalere, der giver mulighed for bekvem og behagelig musikafspilning.
MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lydkvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.
Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
3.8
ud af 5
22
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Michele1985
09/08/2016
Italia
Buona qualità del suono, robusto e durevole.
Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Stereo CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Stereo CD
justine62
15/07/2012
France
produit fiable et performant
c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Lecteur de CD
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Lecteur de CD
Gijs56
21/05/2012
Nederland
Dit product voldoet uitstekend
We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 CD-soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 CD-soundmachine