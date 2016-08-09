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Udgået

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.8

| (22) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Nyd din musik overalt

Det slanke og bærbare design, der kendetegner AZ1834, giver dig mulighed for at nyde dine MP3/WMA-yndlingsmusiksamlinger, der er lagret på en bærbar musikafspiller, uden brug af hovedtelefoner.

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Nyd din musik overalt

  • USB

Bredspektrede højttalere giver overvældende og dynamisk lyd

Bredspektrede højttalere giver overvældende og dynamisk lyd

De kompakte stereohøjttalere leverer førsteklasses kvalitetslyd og giver dig mulighed for at lytte frit. Nyd musik når og hvor som helst med indbyggede stereohøjttalere, der giver mulighed for bekvem og behagelig musikafspilning.

Line-in-tilslutning til din bærbare musikafspiller

MP3 line-in-tilslutning giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold via dit lydsystem. Ved blot at slutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet via det indbyggede line-in-stik kan du nyde enestående lydkvalitet, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din bærbare MP3-afspiller.

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

22

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

1

09/08/2016

Italia

Italia

Buona qualità del suono, robusto e durevole.

Possiedo già da diversi anni questo apparecchio e ne sono soddisfattissimo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Stereo CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Stereo CD

15/07/2012

France

France

produit fiable et performant

c'est un produit fiable ,cd radio et cle usb,tout ce qu'il faut pour le quotidien avec un son trés bon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Lecteur de CD

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 Lecteur de CD

21/05/2012

Nederland

Nederland

Dit product voldoet uitstekend

We hebben deze radio/cd speler gekocht voor gebruik op vakantie. Zowel de radio als de cd speler brengen het beoogde resultaat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 CD-soundmachine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AZ1834 CD-soundmachine

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