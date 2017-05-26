Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og glæder dig over en nem komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD-afspiller kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
Rød
3 W
Digital stationsindstilling
Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.
4.0
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Radiolyssnaren
26/05/2017
Sverige
Bekræftet køber
Bra liten och smidig
Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Fordele
Great reception
Ulemper
Nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Dato for brug 2019-05-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Dato for brug 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215R CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215R CD Soundmachine