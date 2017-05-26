Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Starter i
Nyd din musik overalt
Du sætter pris på de enkle ting i livet og glæder dig over en nem komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD-afspiller kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.
Sølvfarvet
3 W
Digital stationsindstilling
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.
Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den rækkefølge, du foretrækker.
4.0
ud af 5
14
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Radiolyssnaren
26/05/2017
Sverige
Bekræftet køber
Bra liten och smidig
Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Fordele
Great reception
Ulemper
Nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Dato for brug 2019-05-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215S CD Soundmachine
Dato for brug 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215R CD Soundmachine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AZ215R CD Soundmachine