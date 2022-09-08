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Udgået
BHB868/00
Skånsom styling til tykt og langt hår<br>
Sublime Ends Curler er vores første krøllejern, der er designet til at beskytte dine følsomme hårspidser, når du styler håret. Med Philips SplitStop-teknik kan du krølle håret uden at bekymre dig om varmeskader. Takket være den keramiske keratininfusion forbliver håret flot og skinnende sundt.<br>
Stor 32 mm krøllejern<br>
SplitStop-teknik beskytter spidserne<br>
Keratininfusion
Digitale temperaturindstillinger
Hemmeligheden bag den ultimative forebyggelse af spaltet hår er den nye SplitStop-teknologi. Vi har taget det bedste fra varmen og kombineret det med et jern, der giver mindst mulig modstand, alt sammen i respekt for dit hår fra rod til spids. Der forekommer ingen pludselig varmeændring, hvilket betyder, at krøllejernet afgiver optimal og ligeligt fordelt varme langs hele cylinderen, mens du styler. Cylinderen har en glat keramisk overflade, hvilket belaster hårstråene mindst muligt. Skab perfekte krøller med sunde spidser fulde af nyt liv.
Keratin, hårets essentielle ingrediens, er med til at gøre det både stærkt, sundt og smukt. Det keramiske materiale er beriget med keratin for at passe endnu bedre på dit hår.
Digitalt display med 8 temperaturindstillinger, der giver dig fuld kontrol og mulighed for at justere temperaturen efter din hårtype, så du undgår hårskader.
Anmeldelser
efter simulering af 2 års krølning ved 180°C af gennemsnitligt europæisk hår uden spalter