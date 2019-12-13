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Udgået

StyleCareGlam Shine Curler

BHB872/00

4.6

| (30) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Skånsomt krøllejern til store og små krøller

Krøllejernet StyleCare Glam Shine er Philips første krøllejern med ionisk pleje. Krøllecylinderen er beriget med titanium og giver derfor ekstra glans og skånsomhed. Titanium er også en exceptionelt god varmeleder, der også hjælper med at bevare hårets fugtighed. Anvend den unikke Curl Ready-indikator til at få konsekvent faste krøller og beskytte håret mod overophedning.

Se alle fordele

Skånsomt krøllejern til store og små krøller

  • Koniske cylindere, 13 mm-25 mm

  • Ionisk plejende

  • Skånsom titaniumbelægning

  • Curl Ready-indikator

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Ionisk pleje, der giver blankt hår uden krus

Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er hår, der er glat, skinnende og uden krus.

Titaniumberiget cylinder giver perfekte resultater

Titaniumberiget cylinder giver perfekte resultater

Titanium, der anvendes professionelt, er meget solidt og sikrer hurtig varmeoverførsel, hvilket giver en mere effektiv styling. Cylinderen er beriget med titanium for at sikre perfekte resultater.

Curl Ready-indikatoren forhindrer overophedning

Curl Ready-indikatoren forhindrer overophedning

Curl Ready-indikatoren afgiver en biplyd, når dine krøller er klar. Denne innovative funktion sikrer, at håret ikke bliver overophedet under stylingen. Du kan selvfølgelig også krølle håret uden Curl Ready-indikatoren, hvis du vil.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

30

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

3
1

13/12/2019

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.

Fordele

Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Dato for brug 2019-06-13

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Dato for brug 2019-06-13

14/09/2023

Italia

Italia

Ricci fantastici

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Fordele

La pinza e la forma conica con diverso diametro

Ulemper

abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Dato for brug 2023-08-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Dato for brug 2023-08-14

18/06/2017

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

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