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Udgået
Skånsomt krøllejern til store og små krøller
Krøllejernet StyleCare Glam Shine er Philips første krøllejern med ionisk pleje. Krøllecylinderen er beriget med titanium og giver derfor ekstra glans og skånsomhed. Titanium er også en exceptionelt god varmeleder, der også hjælper med at bevare hårets fugtighed. Anvend den unikke Curl Ready-indikator til at få konsekvent faste krøller og beskytte håret mod overophedning.
Koniske cylindere, 13 mm-25 mm
Ionisk plejende
Skånsom titaniumbelægning
Curl Ready-indikator
Negativt ladede ioner eliminerer statisk elektricitet, behandler og glatter håret for at forstærke hårets glød og glans. Resultatet er hår, der er glat, skinnende og uden krus.
Titanium, der anvendes professionelt, er meget solidt og sikrer hurtig varmeoverførsel, hvilket giver en mere effektiv styling. Cylinderen er beriget med titanium for at sikre perfekte resultater.
Curl Ready-indikatoren afgiver en biplyd, når dine krøller er klar. Denne innovative funktion sikrer, at håret ikke bliver overophedet under stylingen. Du kan selvfølgelig også krølle håret uden Curl Ready-indikatoren, hvis du vil.
4.6
ud af 5
30
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fordele
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Dato for brug 2019-06-13
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Dato for brug 2019-06-13
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fordele
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Ulemper
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Dato for brug 2023-08-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Dato for brug 2023-08-14
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang