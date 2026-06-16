ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

5000 Series Glattejern

Support

5000 SeriesGlattejern

BHS510/00

5000 Series Glattejern

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Vejledning med vigtige oplysninger

  • PDF fil, 559.5 kB
  • 16 June 2026

Brugervejledning

  • PDF fil, 1.7 MB
  • 1 December 2025

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding