ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

Trådløst musiksystem til flere rum

BM50B/10

3.8

| (32) Anmeldelser

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Philips izzy-musiksystemet afspiller musik via Bluetooth, CD/USB og FM. Med et tryk på en knap afspilles musik fra smartphones, CD/USB og radiostationer samtidigt via alle izzy højttalere i alle rum. Nem opsætning uden router, adgangskode eller app.

Se alle fordele

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

  • kan monteres på væg

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • Med MULTIPAIR

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

32

Anmeldelser

25/07/2016

Sverige

Sverige

underbar

lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Wireless multi-room music system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Wireless multi-room music system

16/07/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Alles was man braucht

super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.