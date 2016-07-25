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Udgået
BM50B/10
Ét tryk for at afspille musik i alle rum
Philips izzy-musiksystemet afspiller musik via Bluetooth, CD/USB og FM. Med et tryk på en knap afspilles musik fra smartphones, CD/USB og radiostationer samtidigt via alle izzy højttalere i alle rum. Nem opsætning uden router, adgangskode eller app.
kan monteres på væg
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
Med MULTIPAIR
Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.
Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.
Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.
3.8
ud af 5
32
Anmeldelser
rosengrim
25/07/2016
Sverige
underbar
lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Wireless multi-room music system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Wireless multi-room music system
olli64
16/07/2017
Deutschland
Bekræftet køber
Alles was man braucht
super , für alle die auch ihre alten CDs hören wollen oder USB , usw.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BM50B Kabellose Multiroom-Musiksysteme