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Udgået

izzyTrådløs højttaler til flere rum

BM5B/10

3.3

| (25) Anmeldelser

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.

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Ét tryk for at afspille musik i alle rum

  • Bluetooth®

  • Sort

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.

Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

Du kan ændre masterhøjttaleren i gruppen med et enkelt tryk

I hver izzylink™-gruppe kan alle individuelle højttalere være master og streame musik til de andre. Når du vil tage styringen og dele din egen musik, skal du trykke på Bluetooth-knappen på højttaleren i dit rum, og straks deler du musikken fra din enhed. Andre højttalere i samme izzylink™-gruppe vil afspille den samme musik synkront på samme tid. Så let er det at dele musik med andre.

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

25

Anmeldelser

22/07/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Lätt använd med bluetooth

Bra ljud med bluetooth och Spotify bl.a! Lätt att ta med på resor.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B trådlös högtalare för flera rum

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant sound from Izzy

Philips manage to get a beautifully balanced and powerful sound from a small, nicely designed package. Material and sound quality are excellent, and it's super easy to connect the group. Bluetooth pairing is straightforward. This is my favourite speaker from the Izzy range (I also have BM50 and BM7), as this has a nice fabric cover, rather than the grille type of the other two. The only missing thing for me would be an app to control the speakers in the group.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B wireless multiroom speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B wireless multiroom speaker

26/02/2017

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

funktioniert wie erhofft

guter Klang, mobil dank kleiner Baugrösse, genau wie erhofft

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5B Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

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