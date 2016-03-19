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Udgået

izzyTrådløs højttaler til flere rum

BM5C/10

4.5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.

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Ét tryk for at afspille musik i alle rum

  • Bluetooth®

  • Sand

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

19/03/2016

België

België

donne une ambiance musicale dans toute la maison

très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil

06/03/2021

Danmark

Danmark

Det virker

Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde

Fordele

det virker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Dato for brug 2020-09-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum

Dato for brug 2020-09-06

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