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Udgået
Ét tryk for at afspille musik i alle rum
Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.
Bluetooth®
Sand
Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.
izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.
Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
mich52
19/03/2016
België
donne une ambiance musicale dans toute la maison
très bonne sonorité et permet d'être déplacer partout dans la maison
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Enceinte Multiroom sans fil
Alfasoft
06/03/2021
Danmark
Det virker
Det virker Batteri ikke optimalt opdatering er ikke let at finde
Fordele
det virker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Dato for brug 2020-09-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5C Trådløs højttaler til flere rum
Dato for brug 2020-09-06