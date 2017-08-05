ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede
  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Primært billede

Udgået

izzyTrådløs højttaler til flere rum

BM5W/10

4.2

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.

Se alle fordele

Ét tryk for at afspille musik i alle rum

  • Bluetooth®

  • Hvid

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

2 x 2,5" drivere med basport, der fylder rummet med lyd

izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Afspil musik i ét rum trådløst via Bluetooth

Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Det kræver kun ét tryk at konfigurere izzylink™, ingen router, ingen adgangskode, ingen apps

Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

4
3
2

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Preis-Leistung

Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

18/01/2017

Deutschland

Deutschland

Preis / Leistung hervorragend

Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher

08/07/2017

France

France

PERFECT SON

Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.