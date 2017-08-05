Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Ét tryk for at afspille musik i alle rum
Trådløs Philips izzy-højttaler til flere rum afspiller musik trådløst via Bluetooth. Med et tryk på en knap afspiller op til 5 izzy-højttalere helt ubesværet musik samtidigt i alle rum. Nem opsætning, ingen router, adgangskode eller apps.
Bluetooth®
Hvid
izzy højttalerne til flere rum er udstyret med 2 x 2,5" drivere i Hi-Fi kvalitet, der skaber kraftig og fyldig lyd, mens basporte optimerer de lave frekvenser og giver en medrivende og dynamisk oplevelse.
Med Philips izzy højttalere kan du streame al din yndlingsmusik fra din telefon, tablet eller computer, uanset hvilken musik- eller radio-app du bruger.
Opsætning kræver ingen router, ingen adgangskode og ingen apps. Bare et langt tryk på "GROUP" knappen på to højttalere er nok til den første opsætning. Gentag for at tilføje en 3., 4., eller 5. højttaler. Hvert lange tryk på "GROUP" knappen tilføjer en ny højttaler ad gangen. Musik i flere rum har aldrig været nemmere. Når opsætningen er fuldført, gemmes izzylink™ netværket, selv når højttaleren fjernes fra stikkontakten.
4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Baldus
05/08/2017
Deutschland
Klasse Preis-Leistung
Guter Klang, relativ einfache Bedienung, Wird bei uns genutzt in Räumen von 11 - 30 m², dezente Optik
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Peti13
18/01/2017
Deutschland
Preis / Leistung hervorragend
Das Gerät fügt sich sehr gut in unsere Wohnbereiche ein. Klang sehr gut und Bedienung nach einer Eingewöhnungszeit auch gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Kabelloser Multiroom-Lautsprecher
estebanvys
08/07/2017
France
PERFECT SON
Une super qualité de son! Avec l'enceinte izzy multi room Philips on est séduit par la simplicité, le design et la qualité des basses. Compact! Connexion rapide a iPhone 4,5,6,7
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for izzy BM5W Enceinte Multiroom sans fil