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Lumea IPL Prestige IPL-hårfjerningsenhed med SenseIQ
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Kan jeg bruge Philips Lumea, hvis jeg er gravid eller ammer?
Hvad er forskellene mellem Philips Lumea-tilbehøret?
Er der nogen bivirkninger ved at bruge Philips Lumea?
Vil jeg se hurtigere resultater, hvis jeg bruger Philips Lumea oftere?
Hvordan forbereder jeg mig på en Philips Lumea-behandling?
Lumea IPLRenseklud
Lumea IPLStrømadapter
Jeg føler ubehag eller smerter i huden med min Philips Lumea
Min Philips Lumea blinker ikke
Jeg opnår ikke de forventede resultater med min Philips Lumea
Indikatorerne på min Philips Lumea blinker
Min Philips Lumea afgiver en brændt lugt under behandlingen
Batteriet i min Philips Lumea løber meget hurtigt tør for strøm
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