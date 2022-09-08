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BS6B2234B/00
Få maksimal plads på skrivebordet
Få maksimal plads på skrivebordet, og fastgør dine PC-klienter med SmartErgoBase til din Philips-skærm med klientmonteringsstanderen. Denne enkle alsidige løsning gør det muligt at oprette en alt-i-én opstilling, der maksimerer produktiviteten
Til Philips SmartErgoBase
Klientmonteringsbeslaget passer perfekt til Philips' prisbelønnede kommercielle skærm SmartErgoBase til nem montering på pc og tynde klienter.
Det smarte design af klientmonteringsbeslaget giver mulighed for komplet, ergonomisk justering (højde, drejning, vipning) på Philips SmartErgoBase
VESA-monteringshuller, der opfylder branchestandarden, garanterer monteringskompatibilitet med de fleste computere og tynde klienter med lille formfaktor.
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