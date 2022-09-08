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Klientmonteringsbeslag

BS6B2234B/00

Få maksimal plads på skrivebordet

Få maksimal plads på skrivebordet, og fastgør dine PC-klienter med SmartErgoBase til din Philips-skærm med klientmonteringsstanderen. Denne enkle alsidige løsning gør det muligt at oprette en alt-i-én opstilling, der maksimerer produktiviteten

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Få maksimal plads på skrivebordet

  • Til Philips SmartErgoBase

Nemt at sætte op og bruge

Klientmonteringsbeslaget passer perfekt til Philips' prisbelønnede kommercielle skærm SmartErgoBase til nem montering på pc og tynde klienter.

Komplet, ergonomisk justeringsmulighed

Det smarte design af klientmonteringsbeslaget giver mulighed for komplet, ergonomisk justering (højde, drejning, vipning) på Philips SmartErgoBase

Universelt 100 mm VESA-monteringsmønster

VESA-monteringshuller, der opfylder branchestandarden, garanterer monteringskompatibilitet med de fleste computere og tynde klienter med lille formfaktor.

Tekniske specifikationer

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