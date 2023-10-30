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BT3900A/00
Musikken stopper aldrig
Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.
4 W, 8 timer
Lang Bluetooth-rækkevidde
Vandtæt, støvtæt
USB-rem medfølger
Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.
DuraFit-stoffet, der omslutter højttaleren, giver både funktionelle og æstetiske fordele. Med de øverste lag af gummi, der dækker et stykke stof i matchende, fremhævede farver, giver det skridsikre, ridsefaste og vaskbare materiale ekstra beskyttelse, mens det unikke, rombeformede netmønster samtidig giver en mere moderne, sofistikeret stil.
Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.
3.1
ud af 5
9
Anmeldelser
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil
Dato for brug 2021-10-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil
Dato for brug 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Bekræftet køber
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Fordele
estetica materiali durata qualita' audio
Ulemper
nessuno per ora
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile
Dato for brug 2020-03-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile
Dato for brug 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Fordele
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Ulemper
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker
Dato for brug 2020-08-06
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker
Dato for brug 2020-08-06