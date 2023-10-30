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trådløs bærbar højttaler

BT3900A/00

3.1

| (9) Anmeldelser

Musikken stopper aldrig

Min musik stopper aldrig. Den trådløse og bærbare EverPlay-højttaler bliver ved med at spille, når som helst og uden afbrydelse, takket være den stærke Bluetooth-forbindelse og intuitive opladningsmuligheder. Det skræddersyede stof gør den smuk og super holdbar.

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Musikken stopper aldrig

  • 4 W, 8 timer

  • Lang Bluetooth-rækkevidde

  • Vandtæt, støvtæt

  • USB-rem medfølger

Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald

Med den indbyggede mikrofon fungerer denne højttaler også som højttalertelefon. Når der modtages et opkald, sættes musikken på pause, og du kan tale via højttaleren. Ring op til et forretningsmøde. Eller ring til din ven fra en fest. Uanset hvad, fungerer det godt.

Højtydende DuraFit-stof

Højtydende DuraFit-stof

DuraFit-stoffet, der omslutter højttaleren, giver både funktionelle og æstetiske fordele. Med de øverste lag af gummi, der dækker et stykke stof i matchende, fremhævede farver, giver det skridsikre, ridsefaste og vaskbare materiale ekstra beskyttelse, mens det unikke, rombeformede netmønster samtidig giver en mere moderne, sofistikeret stil.

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping-funktion, der giver høj musik uden forvrængning

Anti-clipping giver dig mulighed for at afspille musikken ved en højere lydstyrke og bevare dens høje kvalitet, selv når batteriet er ved at løbe tør. Den accepterer indgangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og sikrer dine højttalere mod beskadigelse ved forvrængning. Denne indbyggede højttaler overvåger musiksignalet, når det går gennem forstærkeren, og holder spidsbelastningen inden for forstærkerområdet, hvilket forhindrer lydforvrængning forårsaget af clipping uden at påvirke lydstyrken. En bærbar højttalers evne til at gengive musikalske spidsbelastning mindskes i takt med batteriniveauet, mens anti-clipping reducerer spidsbelastningen forårsaget af lavt batteriniveau, så musikken ikke forvrænges.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

9

Anmeldelser

3

30/10/2023

France

France

Excellent rapport qualité prix

Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil

Dato for brug 2021-10-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900B enceinte portable sans fil

Dato for brug 2021-10-29

16/04/2020

Italia

Italia

Bekræftet køber

consigliato

estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro

Fordele

estetica materiali durata qualita' audio

Ulemper

nessuno per ora

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile

Dato for brug 2020-03-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900P altoparlante wireless portatile

Dato for brug 2020-03-16

06/09/2020

Suomi

Suomi

Toimii ja hyvät äänet

Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.

Fordele

Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina

Ulemper

Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker

Dato for brug 2020-08-06

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for BT3900W wireless portable speaker

Dato for brug 2020-08-06

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